اتفاقية لإنشاء شركة أردنية كازاخية بهدف إنتاج اليورانيوم وتسويقه عالميا

وطنا اليوم:قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان، إن الأردن وكازاخستان وقّعا الأربعاء، اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية وتعدين اليورانيوم، تهدف إلى إنشاء شركة أردنية-كازاخيّة مشتركة لإنتاج اليورانيوم وتسويقه عالمياً.
وأوضح طوقان، في تصريح أن المشروع يركز على تطوير واستغلال خامات اليورانيوم في وسط المملكة، مشيراً إلى أن شركة تعدين اليورانيوم الأردنية عملت على تطوير عمليات التنقيب والتعدين خلال الأعوام العشرة الماضية.
وبيّن أن الاتفاقية تتضمن إعداد خارطة طريق متكاملة للمشروع، إلى جانب إنجاز دراسة الجدوى التفصيلية المتوقعة مع نهاية العام المقبل، على أن تبدأ بعدها عملية التراخيص بالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة ووزارة البيئة.
ولفت إلى أن المواد الكيميائية المستخدمة في إنتاج اليورانيوم سيتم إنتاجها محلياً، مضيفاً أن الأردن يعمل حالياً على استخراج “الكعكة الصفراء” بحجم 100 كيلوغرام، فيما يتوقع أن يكون لدى المملكة مصنع متخصص لإنتاج اليورانيوم على المستوى التجاري بحلول عام 2033.
وشهد جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف في أستانا، تبادل حكومتي البلدين ثلاث اتفاقيات تعاون ومذكرتي تفاهم في مجالات النقل البحري، والرعاية الصحية، والمواصفات والمقاييس، والطاقة النووية وتعدين اليورانيوم، وريادة الأعمال، والأرشفة.


