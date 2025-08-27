بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

جامعة فيلادلفيا تستضيف جلسة حوارية شبابية بالتعاون مع معهد السياسة والمجتمع

دقيقة واحدة ago
جامعة فيلادلفيا تستضيف جلسة حوارية شبابية بالتعاون مع معهد السياسة والمجتمع

وطنا اليوم:استضافت جامعة فيلادلفيا جلسة حوارية شبابية نظمها معهد السياسة والمجتمع، بالشراكة مع السفارة الهولندية في عمان، ضمن مشروع “جيل التحديث”، قدمها المستشار الأكاديمي لمعهد السياسة والمجتمع، وزير الشباب الأسبق الدكتور محمد أبو رمان.
وهدفت الجلسة إلى مناقشة واقع العمل الطلابي وتعزيز تفاعل الشباب مع الحياة الجامعية والسياسية، بمشاركة مجموعة من طلبة الجامعة وأعضاء الأندية الطلابية الذين عرضوا أفكارهم ومقترحاتهم حول أبرز التحديات التي تواجه النشاط الطلابي وسبل التغلب عليها.
وتناولت الجلسة محاور متعددة أبرزها: قضايا الشباب، المشاركة السياسية والانتخابات، ودور الجامعات في تمكين الطلبة من الانخراط في العمل العام والمشاركة في صياغة المستقبل، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بين الطلبة وإدارات الجامعات والأحزاب السياسية، في إطار التحديث السياسي المنشود، كما وتمت مناقشة سبل تعزيز العمل الطلابي داخل الجامعة لبناء قدرات الطلبة بشكل فاعل ومؤثر.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:37

انتخاب النائب هدى نفاع عضواً في مكتب البرلمانيات بالاتحاد البرلماني الدولي

16:02

الملك والرئيس توكاييف يحضران الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال الأردني الكازاخستاني

15:43

تفعيل رابط نتائج امتحان الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر

15:32

Zain and UNHCR Renew “Connectivity for Refugees” Initiative Agreement

15:30

زين والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تُجددان اتفاقية مبادرة “الاتصال من أجل اللاجئين”

15:14

ما قصة خدمة كليك بلس الجديدة في الأردن

15:05

جيش الاحتلال يعلن : إخلاء مدينة غزة لا مفر منه

14:50

فيديو جديد لنعيم قاسم بلباس عسكري يؤجج السجال عبر المنصات

14:44

العيسوي يلتقي عدداً من كبار الضباط المتقاعدين العسكريين

14:42

الفراية يؤكد أهمية تشجيع المواطنين على التوجه نحو الخدمات الإلكترونية

14:12

الملك ورئيس كازاخستان يشهدان تبادل اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في قطاعات مختلفة

14:05

20 ألفا و500 موقوف إداريا في الأردن العام الماضي

وفيات
وفيات الاربعاء 27-8-2025الرجوب وقيادات وكوادر حزب الأنصار الأردني ينعون زميلهم النائب السابق عضو الحزب الدكتور موسى عمير أبو سويلم ونجله أيمنأردنية تلحق بزوجها بعد ساعة من وفاتهوفيات الثلاثاء 26-8-2025وفيات الاثنين 25-8-2025