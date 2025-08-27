جامعة فيلادلفيا تستضيف جلسة حوارية شبابية بالتعاون مع معهد السياسة والمجتمع

وطنا اليوم:استضافت جامعة فيلادلفيا جلسة حوارية شبابية نظمها معهد السياسة والمجتمع، بالشراكة مع السفارة الهولندية في عمان، ضمن مشروع “جيل التحديث”، قدمها المستشار الأكاديمي لمعهد السياسة والمجتمع، وزير الشباب الأسبق الدكتور محمد أبو رمان.

وهدفت الجلسة إلى مناقشة واقع العمل الطلابي وتعزيز تفاعل الشباب مع الحياة الجامعية والسياسية، بمشاركة مجموعة من طلبة الجامعة وأعضاء الأندية الطلابية الذين عرضوا أفكارهم ومقترحاتهم حول أبرز التحديات التي تواجه النشاط الطلابي وسبل التغلب عليها.

وتناولت الجلسة محاور متعددة أبرزها: قضايا الشباب، المشاركة السياسية والانتخابات، ودور الجامعات في تمكين الطلبة من الانخراط في العمل العام والمشاركة في صياغة المستقبل، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بين الطلبة وإدارات الجامعات والأحزاب السياسية، في إطار التحديث السياسي المنشود، كما وتمت مناقشة سبل تعزيز العمل الطلابي داخل الجامعة لبناء قدرات الطلبة بشكل فاعل ومؤثر.