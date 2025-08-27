إعلان أسماء الفائزين بجائزة أورنج لمشاريع التنمية المجتمعية في نسختها التاسعة وتأهلهم للمرحلة العالمية

وطنا اليوم:اختتمت أورنج الأردن فعاليات النسخة المحلية التاسعة من جائزة أورنج لمشاريع التنمية المجتمعية (OSVP) في حفل أقيم بملتقى الابتكار – قرية أورنج الرقمية، حيث جرى الإعلان عن الفائزين الثلاثة.

وبعد منافسة قوية شهدت تقديم عشرة مشاريع مبتكرة أمام لجنة التحكيم، فاز بالمركز الأول مشروع “Hi Health-Technologies” الذي أسسه وسام القطاونة، وهو مبادرة صحية مبتكرة لمكافحة مرض السكري باستخدام أدوات وتقنيات متقدمة، وحصل على جائزة قيمتها 4,000 دينار أردني، فيما جاء في المركز الثاني مشروع “Recycle of CO₂” الذي أسسه أحمد الخوالدة، ويعتمد على تقنية حاصلة على براءة اختراع لإعادة تدوير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الاحتراق الصناعي وتحويلها إلى أسمدة عضوية عالية النقاء باستخدام الترشيح الكهروكيميائي، ونال جائزة قدرها 2,500 دينار أردني، أما المركز الثالث فكان من نصيب مشروع “EyeLocate” الذي أسسته لين المدانات، وهو حل تقني لحماية مرضى الخرف من التيه أو الضياع عبر تقنية مسح قزحية العين وربطها بقاعدة بيانات وطنية آمنة تتيح للجهات المختصة تحديد هوية المفقودين بسرعة والتواصل مع ذويهم، وحصلت على جائزة قيمتها 1,500 دينار أردني.

وبهذه المناسبة، أعربت أورنج الأردن عن فخرها بالمستوى المتميز للمشاريع المشاركة، مؤكدةً أن رياديي هذه الدورة يمثلون نموذجاً للإبداع الهادف إلى حل التحديات المجتمعية باستخدام حلول تقنية ورقمية، ومجددة التزامها بمواصلة دعمهم وتمكينهم للوصول إلى آفاق أوسع على الصعيدين المحلي والعالمي. كما توجهت أورنج الأردن بجزيل الشكر والتقدير لأعضاء لجنة التحكيم على جهودهم في اختيار المبادرات الأكثر ابتكاراً وقابليةً للتطبيق، موجهةً التهنئة للفائزين ومتطلعة إلى رؤية إنجازاتهم المستقبلية.

وسيتأهل الفائزون الثلاثة للمشاركة في النسخة العالمية من الجائزة التي تجمع رواد الأعمال من 17 دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث ستقام المنافسات النهائية في كيب تاون – جنوب إفريقيا، للفوز بجوائز تصل إلى 25,000 يورو للمركز الأول، و15,000 يورو للمركز الثاني، و10,000 يورو للمركز الثالث، بالإضافة إلى جائزة المرأة العالمية بقيمة 20,000 يورو.

ومن الجدير بالذكر أن الأردن حقق إنجازات بارزة في النسخ العالمية السابقة، كان آخرها فوز الريادية سوسن اللبّاني مشروع “iRole” بجائزة المرأة العالمية لعام 2024، وحصول مشروع SMART WTI على المركز الثالث في عام 2023.

