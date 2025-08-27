بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

5 آلاف مستفيد أسبوعيا.. الخيرية الهاشمية تواصل توزيع الوجبات في غزة

دقيقتان ago
5 آلاف مستفيد أسبوعيا.. الخيرية الهاشمية تواصل توزيع الوجبات في غزة

وطنا اليوم:واصلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والحملة الأردنية توزيع الوجبات الساخنة على النازحين في جنوب وشمال غزة.
وقالت الهيئة في منشور الاربعاء، “ضمن الجهود الإغاثية المتواصلة..الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والحملة الأردنية تواصلان توزيع الوجبات الساخنة على النازحين في جنوب وشمال غزة، ليستفيد منها أسبوعيًا نحو 5 الاف شخص”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:44

المفوضية : تمويل عمليات اللاجئين في الأردن يغطي 28% فقط

12:36

مهرجان الفحيص يكرم نخبة من مبدعي الأردن برعاية عبدالله النسور

12:33

المعونة الوطنية يدعو الأسر المنتفعة للتسجيل في برامج التدريب المهني

12:10

السلطات الإسرائيلية تهدم عشرات المنازل والمنشآت في النقب

12:07

الأوقاف تستدعي مرشحي وظائف المؤذن وخادم المسجد لاستكمال التعيين- أسماء

11:57

الغزاوي يوضح ارتفاع اسعار الليمون في الأردن

11:42

اقتحام مكتب رئيس مايكروسوفت احتجاجا على تعاون الشركة مع جيش الاحتلال

11:36

الملك يشهد توقيع اتفاقيات تعاون بين الأردن وكازاخستان

11:29

تقرير الطب الشرعي يكشف تفاصيل مقتل النائب الأسبق أبو سويلم ونجله

11:24

وفيات الاربعاء 27-8-2025

11:17

الرجوب وقيادات وكوادر حزب الأنصار الأردني ينعون زميلهم النائب السابق عضو الحزب الدكتور موسى عمير أبو سويلم ونجله أيمن

11:16

قرارات هامة من مجلس الوزراء – تفاصيل

وفيات
وفيات الاربعاء 27-8-2025الرجوب وقيادات وكوادر حزب الأنصار الأردني ينعون زميلهم النائب السابق عضو الحزب الدكتور موسى عمير أبو سويلم ونجله أيمنأردنية تلحق بزوجها بعد ساعة من وفاتهوفيات الثلاثاء 26-8-2025وفيات الاثنين 25-8-2025