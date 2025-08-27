5 آلاف مستفيد أسبوعيا.. الخيرية الهاشمية تواصل توزيع الوجبات في غزة

وطنا اليوم:واصلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والحملة الأردنية توزيع الوجبات الساخنة على النازحين في جنوب وشمال غزة.

وقالت الهيئة في منشور الاربعاء، “ضمن الجهود الإغاثية المتواصلة..الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والحملة الأردنية تواصلان توزيع الوجبات الساخنة على النازحين في جنوب وشمال غزة، ليستفيد منها أسبوعيًا نحو 5 الاف شخص”.