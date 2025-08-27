بنك القاهرة عمان
الغزاوي يوضح ارتفاع اسعار الليمون في الأردن

34 ثانية ago
الغزاوي يوضح ارتفاع اسعار الليمون في الأردن

وطنا اليوم:قال رئيس جمعية الحمضيات الأردنية الزراعية التعاونية، عبد الرحمن الغزاوي، إن أسعار الليمون المستورد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، إذ يتراوح سعر البيع للمستهلك ما بين 3.5 و4 دنانير للكيلوغرام، بينما بلغ سعر الجملة في الأسواق المركزية نحو 3 دنانير.
وأضاف الغزاوي، أن الليمون المحلي متوفر بكميات كافية لتلبية حاجة السوق الأردني، حيث يتراوح سعره في الأسواق المركزية بين 60 قرشا إلى 125 قرشا للكيلو غرام، مؤكدا أنه أعلى جودة من المستورد الذي يكون مشمعا ومخزنا في البرادات منذ شهور.
وبين أن سبب ارتفاع الأسعار لا يعود إلى العرض والطلب، بل إلى احتكار بعض كبار التجار لليمون، واستغلال حاجات المواطنين وأصحاب المطاعم والفنادق في مثل هذا الوقت من العام، بهدف زيادة أرباحهم.
وكشف الغزاوي عن وجود ممارسات وصفها بغير المقبولة، تتمثل بقيام بعض التجار بـ”تخمير” الليمون الأردني ليتحول لونه إلى الأصفر، ثم بيعه على أنه مستورد وبأسعار مرتفعة، معتبرا ذلك تحايلا وتضليلا للمستهلك الأردني.
ودعا الغزاوي إلى فتح تحقيق فوري وكشف المتورطين في هذه التجاوزات التي قال إنها تلحق الضرر بالمواطنين وتؤثر على السوق الزراعي المحلي


