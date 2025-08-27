بنك القاهرة عمان
اقتحام مكتب رئيس مايكروسوفت احتجاجا على تعاون الشركة مع جيش الاحتلال

19 ثانية ago
وطنا اليوم:اعتقلت الشرطة يوم الثلاثاء سبعة أشخاص بعد أن اقتحموا مكتب رئيس شركة مايكروسوفت براد سميث، ضمن احتجاجات مستمرة على خلفية علاقة الشركة بجيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب الجارية في غزة، بحسب ما أفاد به منظمو التحرك.
وقال تجمع المحتجين المعروف باسم “لا لأزور من أجل الفصل العنصري” إن من بين المعتقلين موظفين حاليين وسابقين في مايكروسوفت. وأزور هو المنصة الرئيسية للحوسبة السحابية التابعة للشركة، وكانت مايكروسوفت قد أعلنت أنها تراجع تقريرا نشرته صحيفة بريطانية هذا الشهر يفيد بأن إسرائيل استخدمت المنصة للمساعدة في تنفيذ هجمات على أهداف فلسطينية.
وأظهر بث مباشر عبر منصة “تويتش” المحتجين داخل المكتب لحظة اقتحام الشرطة واعتقالهم، بينما ظهر تجمع آخر خارج المبنى.
وخلال مؤتمر صحافي بعد الظهر، أكد براد سميث أن اثنين من المعتقلين يعملان في مايكروسوفت. وكانت الشرطة قد اعتقلت الأسبوع الماضي 18 شخصا في احتجاج مماثل بساحة المقر الرئيسي للشركة. ويواصل هذا التجمع تنظيم احتجاجات منذ عدة أشهر، إذ سبق أن فصلت الشركة في مايو/أيار موظفا قاطع كلمة الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا، كما فصلت في أبريل/نيسان موظفين اثنين تدخلا خلال احتفال الذكرى الخمسين لتأسيسها.
ويطالب المحتجون الشركة بقطع علاقاتها مع إسرائيل ودفع تعويضات للفلسطينيين


