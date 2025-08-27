التربية: نسبة النجاح في التوجيهي تقترب من 70% وأحد الطلاب حقق العلامة الكاملة

وطنا اليوم:أكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد شحادة أعلن أن نسبة النجاح في امتحانات الثانوية العامة في الجزء الأول من الامتحانات للصف الحادي عشر تقترب من 70%.

وقال ، إن أحد الطلبة حقق العلامة الكاملة (300 /300)، فيما حقق 80 طالباً علامة 298.

وأوضح شحادة أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ ما يقارب 136 ألف طالب، حضر منهم جميع المباحث نحو 132 ألف طالب، مشيراً إلى أن نسبة النجاح ممتازة ومرتفعة، وهي أفضل مقارنة بجيل 2007 الذين كانوا يتقدمون لـ7 مباحث تخصصية، في حين أن جيل 2008 يتقدم لـ4 مباحث فقط.

وبيّن أن النتائج ستصدر إلكترونيا اليوم وورقياً في المدارس اعتباراً من يوم غد الخميس، وأن شكل كشف العلامات سيظهر بعرض العلامة في كل مبحث على حدى، بحيث تكون التربية الإسلامية من 60، اللغة العربية من 100، اللغة الإنجليزية من 100، وتاريخ الأردن من 40، دون احتساب المعدل في الكشف.

أوضح أنه يتم احتساب المعدل لهذا العام بجمع علامات الطالب في المباحث الأربعة وقسمتها على 10، فيما يُعفى الطلبة المسيحيون من مبحث التربية الإسلامية، وتُقسم علاماتهم على 8 بعد جمع المباحث الثلاث.

وأضاف أن النظام الجديد (جيل 2008) يقوم على تقديم الطلبة 8 مباحث على عامين، حيث تقدموا هذا العام لأربعة مباحث، وسيتقدمون العام المقبل لأربعة مباحث تخصصية.

وأكد أن من ميزات النظام الجديد منح الطلبة الذين أخفقوا في أي مبحث فرصة إعادة التقدم للامتحان دون تأخير في القبول الجامعي.

وأشار شحادة إلى أنه لن يُعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن النتائج، بل سيصدر بيان مختصر حول نسب النجاح.