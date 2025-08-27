بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الأمن العام يطلق حملة بيئية شاملة في محافظات المملكة

36 ثانية ago
الأمن العام يطلق حملة بيئية شاملة في محافظات المملكة

وطنا اليوم:أطلقت مديرية الأمن العام، الأربعاء، حملة بيئية شاملة في جميع محافظات المملكة، وبمشاركة مختلف وحداتها وتشكيلاتها، في خطوة تعكس التزام المديرية بمسؤوليتها المجتمعية، ودورها الوطني في حماية البيئة وترسيخ ثقافة المحافظة عليها، وصون مقدرات الوطن.
وأوعزت قيادة الجهاز في مديرية الأمن العام بمباشرة تنفيذ الحملة الميدانية في جميع المواقع العامة، والغابات، والمناطق الطبيعية، والمواقع السياحية، والأثرية والشوارع العامة، إلى جانب تنظيف جوف البحر في محافظة العقبة.
وأكدت مديرية الأمن العام على العمل بشراكة وتعاون مع جميع المؤسسات الوطنية الشريكة، والهيئات والمؤسسات المجتمعية، وشمول الحملة لخطة توعوية تستهدف نشر ثقافة بيئية إيجابية، تعزز الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتشجع على نشر ثقافة العمل التطوعي لا سيما لدى الفئات العمرية في المدارس والجامعات
وبيّنت أن هذه الحملة تأتي ضمن استراتيجيتها الأمنية الشاملة التي تعتبر الأمن البيئي جزءاً من الأمن الشامل، والهادف للمساهمة في حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية، ومراقبة الالتزام بالقوانين البيئية، ونشر مفاهيم التوعية والوقاية المتعلقة بها، مشددة على أن حماية البيئة مسؤولية وطنية جماعية تستوجب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية، للحفاظ على الأردن العزيز والغالي، وحماية إرثه البيئي والطبيعي.
وبيَّنت المديرية أن هذه الجهود جاءت منسجمة مع الرؤى والتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والرؤية الوطنية في تعزيز الاستدامة البيئية وترسيخ مفهوم التنمية الشاملة والمتوازنة، كجزء من الأمن الإنساني، وصون المقدرات الوطنية.
ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى التفاعل مع الحملة، والمشاركة في الجهود التطوعية للحفاظ على نظافة الأماكن العامة والمرافق السياحية، مشيرة إلى أن أنشطة الحملة ستتواصل بشكل دوري في مختلف مناطق المملكة، لتعزيز نهج التشارك في الحفاظ على البيئة وتعزيز الوعي البيئي في سبيل الحفاظ على الصورة الحضارية للأردن كبلد رائد في حماية بيئته وإرثه الطبيعي والحضاري.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:28

الاحتلال يقتحم نابلس وينفذ حملة اعتقال وهدم بالضفة والقدس

10:20

الاقتصاد الرقمي تدرس توفير خدمة الاستعلام عن نتائج التوجيهي عبر سند

10:11

سائق متهور يقطع الإشارة حمراء ويتسبب بحادث نتج عنه 8 إصابات

10:08

همسة: حين يكون “صاحب وجه القط ” في حضرة الأسد

10:05

ترامب يشعل جدلاً قانونياً وسياسياً في العاصمة واشنطن

09:51

جغرافيا النار…خاصرة الأردن الملتهبة

09:49

حين تجتمع الكفاءة والأخلاق والمبادئ… ويكون الجزاء التهميش

09:47

بنك الإسكان يقدّم جلسة تثقيفية لطلبة جامعة الحسين التقنية حول الأمن السيبراني

09:44

فادي السمردلي يكتب: وهم النهضة الحزبية وتغيب دور الشباب

09:42

باكستان تستدعي الجيش لمواجهة الفيضانات المحتملة

09:38

منصة الطلبه الوافدين في وزارة التعليم العالي

09:28

لا تضيّع الفرصة ! تجربة تسوق معفاة من الرسوم بانتظار الزوار غير المقيمين في السوق الحرة – البوليفارد

وفيات
أردنية تلحق بزوجها بعد ساعة من وفاتهوفيات الثلاثاء 26-8-2025وفيات الاثنين 25-8-2025وفيات الأحد 24-8-2025ابراهيم شاه زاده في ذمة الله