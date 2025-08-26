بنك القاهرة عمان
البترا تستقبل 60 طفلا من مصابي السرطان من غزة

47 ثانية ago
البترا تستقبل 60 طفلا من مصابي السرطان من غزة

وطنا اليوم:استقبلت مدينة البترا الأثرية، اليوم الثلاثاء، 60 طفلاً من مصابي السرطان من قطاع غزة وذويهم، حيث قدمت لهم سلطة إقليم البترا كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لزيارة المواقع الأثرية.
واستهل الوفد، بمرافقة النائب يوسف الرواضية، جولته من مركز الزوار، حيث قدم أدلاء السياحة الهدايا للأطفال ورافقوهم في جولة داخل الموقع الأثري، تخللها شرح عن تاريخ البترا ومعالمها الشهيرة مثل السيق والخزنة، وسط أجواء من الفرح والبهجة التي عمّت الأطفال وذويهم.
وأكد رئيس مجلس مفوضي سلطة الإقليم، الدكتور فارس البريزات، حرص السلطة على توفير جميع التسهيلات والإعفاءات للضيوف لتمكينهم من الوصول إلى المدينة الوردية والاستمتاع بمعالمها، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى دعم أطفال غزة، بما يعكس الدور الإنساني للأردن.
فيما أشاد الرواضية بجهود الجهات كافة، من سلطة الإقليم وأدلاء السياحة وجمعية الخيول وجميع العاملين في الموقع الأثري وأهالي المنطقة الذين جسدوا كرم الأردنيين وأصالتهم.
وأعرب ذوو الأطفال عن شكرهم وتقديرهم لمواقف الأردن الإنسانية في دعم قطاع غزة وأطفاله، مثمنين ما قدمته المملكة من رعاية وعلاج ساهم في تخفيف معاناة أبنائهم


