الأردن يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وتوغّلها داخل الأراضي السورية

4 ساعات ago
الأردن يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وتوغّلها داخل الأراضي السورية

وطنا اليوم:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بأشدّ العبارات، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وتوغّلها يوم أمس داخل الأراضي السورية، وقصفها منزل مواطن سوري؛ ما أسفر عن ارتقائه، وإعلان إسرائيل مواصلة تمركزها غير المشروع في قمة جبل الشيخ والمنطقة العازلة، باعتباره خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا يستهدف استقرار سوريا وسيادتها وأمنها.
وشدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة على ضرورة وقف إسرائيل هذه الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، التي تُعدّ انتهاكًا صارخًا لاتفاقية فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام ١٩٧٤، واعتداءً على سيادة دولة عربية في خرق واضح لميثاق الأمم المتحدة.
وجدّد السفير القضاة التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها، مشدّدًا على أن أمن سوريا واستقرارها يُعدّ ركيزةً لاستقرار المنطقة.
ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها على أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتصعيدها الخطير في المنطقة، والالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية


