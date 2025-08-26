بنك القاهرة عمان
303 حالات وفاة في غزة من ضمنها 117 طفلا بسبب الجوع

4 ساعات ago
303 حالات وفاة في غزة من ضمنها 117 طفلا بسبب الجوع

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 62,819، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأضافت في بيانها الصحفي اليومي، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 158,629، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 75 شهيدا، و370 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 10,975 شهيدا، و46,588 مصابا.
وأوضحت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية 17 شهيدا، والإصابات 122، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,140، والإصابات إلى 15,737.
وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 303 حالات وفاة، من ضمنها 117 طفلا


