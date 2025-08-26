بنك القاهرة عمان
منصّة زين تختتم برنامج مجتمع الرياديين الصغار (YESJO) في عمان واربد والكرك والعقبة

26 أغسطس 2025
وطنا اليوم:اختتمت منصّة زين للإبداع (ZINC) فعاليات برنامج مجتمع الرياديين الصغار الأردني (YESJO) للعام الحالي 2025، المخصص لطلبة المدارس الحكومية والخاصة في عدة محافظات بالمملكة، والذي تحرص على تنظيمه سنوياً خلال فترة العطلة الصيفية للمدارس بهدف تنمية مهارات الطلبة وصقل مواهبهم في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وتعزيز الفكر الريادي والإبداعي لديهم بما يؤهلهم ليكونوا جزءاً فاعلاً في مجتمع الريادة الأردني.
وتم تنظيم البرنامج لهذا العام في أربعة مواقع شملت فرع المنصّة الرئيسي في مجمع الملك الحسين للأعمال بالعاصمة عمّان، وفروعها في جامعة اليرموك بإربد، وجامعة مؤتة في الكرك، بالإضافة إلى فرع المنصّة في محافظة العقبة – ساحة الثورة العربية الكبرى.
وشارك في البرنامج 89 طالباً وطالبة توزّعوا بواقع 23 مشاركاً في عمّان، و23 في إربد، و23 في الكرك، و20 في العقبة، حيث خاض المشاركون تجربة تعليمية وتفاعلية مميزة من خلال ورش عمل وجلسات تدريبية متخصصة، أشرف عليها نخبة من الخبراء والمتخصصين، حيث تضمّن البرنامج 8 مجالات ومواضيع شملت التصميم، والبرمجة، والروبوتات، وصناعة الطائرات المسيّرة، وريادة الأعمال، والتصنيع الرقمي، وتصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية، والتصوير والمونتاج.
وتؤكد منصّة زين للإبداع (ZINC) من خلال هذا البرنامج التزامها بمواصلة دعم الأجيال الناشئة، من خلال توفير بيئة تعليمية محفّزة تعزّز من قدراتهم الريادية والإبداعية، وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة للابتكار، ليكونوا عنصراً أساسياً في مسيرة التنمية والتطوير في الأردن.


