أمانة عمّان تباشر تعبيد شوارع رئيسية بمساحة نصف مليون م2

وطنا اليوم:تباشر أمانة عمّان الكبرى تنفيذ أعمال تعبيد ليلية لعدد من الشوارع الرئيسية، خلال هذا الأسبوع، ضمن خطتها لإعادة تأهيل الشوارع في المناطق التابعة لها، وذلك من خلال عطاء تعبيد مخصص لهذه الشوارع، بمساحة 500000م مربع موزعة على كافة مناطقها.

وأوضحت الأمانة أنه سيتم البدء بتعبيد شارع الملكة رانيا، وشارع وصفي التل، وشارع المدينة المنورة، وشارع الملك عبدالله الثاني وشارع الحرية/المقابلين، وشارع القدس/راس العين، وشارع النوري الحديد/القويسمة.

كما ستشمل أعمال التعبيد شارع الملك عبدالله الأول /ماركا، وشارع زهران /زهران، وشارع الفروسية /النصر، و شارعي الملكة عالية والملكة نور /العبدلي، وشارع صلاح الدين /المدينة، وشارع أبو نصير وشارع شفا بدران الرئيسي/شفا بدران، و شارع أسامة بن زيد طلوع طوارئ البشير/اليرموك، إضافة إلى شوارع أخرى سيتم تعبيدها ضمن العطاء