بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

أمانة عمّان تباشر تعبيد شوارع رئيسية بمساحة نصف مليون م2

26 أغسطس 2025
أمانة عمّان تباشر تعبيد شوارع رئيسية بمساحة نصف مليون م2

وطنا اليوم:تباشر أمانة عمّان الكبرى تنفيذ أعمال تعبيد ليلية لعدد من الشوارع الرئيسية، خلال هذا الأسبوع، ضمن خطتها لإعادة تأهيل الشوارع في المناطق التابعة لها، وذلك من خلال عطاء تعبيد مخصص لهذه الشوارع، بمساحة 500000م مربع موزعة على كافة مناطقها.
وأوضحت الأمانة أنه سيتم البدء بتعبيد شارع الملكة رانيا، وشارع وصفي التل، وشارع المدينة المنورة، وشارع الملك عبدالله الثاني وشارع الحرية/المقابلين، وشارع القدس/راس العين، وشارع النوري الحديد/القويسمة.
كما ستشمل أعمال التعبيد شارع الملك عبدالله الأول /ماركا، وشارع زهران /زهران، وشارع الفروسية /النصر، و شارعي الملكة عالية والملكة نور /العبدلي، وشارع صلاح الدين /المدينة، وشارع أبو نصير وشارع شفا بدران الرئيسي/شفا بدران، و شارع أسامة بن زيد طلوع طوارئ البشير/اليرموك، إضافة إلى شوارع أخرى سيتم تعبيدها ضمن العطاء


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:18

مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يعقد أولى الورش التشاركية لمناقشة استراتيجية المركز للأعوام 2026-2028

19:14

البدور: 10 فرق تعمل لتجهيز مستشفى الأميرة بسمة الجديد

19:11

رئيس كازاخستان يستقبل الملك لدى وصوله إلى مطار نور سلطان نزارباييف

19:06

الأشغال والصحة: خطط لتسريع تنفيذ 57 مشروعا صحيا بقيمة 157 مليون دينار

19:03

إلغاء المحددات على الرحلات الجوية بين الأردن وأوزبكستان

16:56

الملك: حريصون على توسيع شراكة الأردن مع أوزبكستان لخدمة شعبينا

16:51

الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

16:49

بني مصطفى والبلبيسي تجريان زيارات مفاجئة لمكاتب المعونة

15:59

ارتفاع حجم الصادرات الأردنية إلى سوريا بنسبة 405%

15:53

العموش يكشف: النسور وعدني بالتمويل والنجاح في انتخابات 1997

15:45

الأمن العام يكشف تفاصيل مقتل فتاة خنقاً في عمّان

15:41

إحالة 3 مخالفات وثقها ديوان المحاسبة إلى مكافحة الفساد والنائب العام

وفيات
أردنية تلحق بزوجها بعد ساعة من وفاتهوفيات الثلاثاء 26-8-2025وفيات الاثنين 25-8-2025وفيات الأحد 24-8-2025ابراهيم شاه زاده في ذمة الله