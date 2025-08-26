بنك القاهرة عمان
26 أغسطس 2025
الضريبة: 48 مليون دينار رديات دخل صُرفت للمكلّفين منذ بداية العام

وطنا اليوم:قال الناطق باسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، موسى الطراونة، إن الدائرة ستستكمل الأسبوع الحالي صرف رديات ضريبة الدخل بقيمة 22 مليون دينار المتعلقة بعام 2023 وما قبله للمكلفين المستحقين من الموظفين والمستخدمين والأفراد والشركات.
وأضاف الطراونة،، الثلاثاء، أن الدفعة الثانية سيستكمل صرفها يوم الخميس 28 آب الحالي.
وأشار إلى أن دائرة الضريبة صرفت 26 مليون دينار لمكلفين في آذار الماضي، وبذلك يصل مجموع الرديات المصروفة منذ بداية العام إلى 48 مليون دينار.
وأكد الطراونة أن الدائرة عازمة على استكمال صرف رديات ضريبة الدخل لجميع المكلفين المستحقين المتعلقة بالأعوام 2023 وما قبلها دون استثناء، ممن اكتسبت الصفة القطعية واستكمال إجراءات الصرف، مضيفا أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء جعفر حسان المتعلقة بصرف الرديات السابقة.
وكشف الطراونة، أنه سيتم لاحقا وضع خطة لصرف الرديات عن عام 2024 لمكلفين أفراد وشركات قبل نهاية العام الحالي، من دون أن يحدد قيمتها أو جدولها التفصيلي


