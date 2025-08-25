بنك القاهرة عمان
الملك يصل إلى أوزبكستان والرئيس الأوزبكي في مقدمة مستقبليه

25 أغسطس 2025
وطنااليوم:استقبل رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف جلالة الملك عبدالله الثاني لدى وصول جلالته مطار سمرقند الدولي.
وغادر جلالته أرض الوطن، الاثنين، متوجها إلى أوزبكستان في زيارة دولة، تليها زيارة رسمية إلى كازاخستان.
وسيجري جلالة الملك مباحثات مع رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف في مدينة سمرقند، وسيشهد جلالته تبادل توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون بين حكومتي البلدين.
وفي العاصمة أستانا، سيلتقي جلالة الملك رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، كما سيشهد جلالته تبادل توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مشترك.
ومن المقرر أن يحضر جلالة الملك الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال الأردني ـ الكازاخستاني


