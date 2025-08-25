عريس يمني يتحدى الغارات الإسرائيلية ويكمل زفافه في صنعاء

وطنا اليوم:عادة، في لحظات الخطر التي يستشعرها الإنسان، يسعى إلى الاختباء وحماية نفسه والنجاة بروحه، خصوصا إذا كان هذا الخطر ناتجا عن قصف جوي، إذ يحرص الإنسان على الابتعاد قدر الإمكان عن مناطق الاستهداف، لكن لكل قاعدة استثناء، وهناك من يكسرها أو يتعود عليها.

فقد انتشر يوم أمس الأحد مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي اليمنية، يظهر فيه عريس في صنعاء يواصل مراسم زفافه وسط الحضور والاستماع إلى الأغاني، رغم وقوع غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة اليمنية .

وقد أثارت ردة فعل العريس والضيوف اهتمام الجمهور على منصات التواصل، الذين بادروا بتهنئة العريس والإشادة بصمود الشعب اليمني.

وكتب مغردون أن العريس وضيوفه أصروا على إكمال الحفل تحديا للغارات الإسرائيلية، ولإيصال رسالة لدولة الاحتلال بأنهم صامدون، وأن هذه الغارات لن تغير من دعمهم للقضية الفلسطينية.

وأشار مدونون إلى أن العدوان الإسرائيلي على اليمن لم يخف الأطفال، فكيف يتوقع من العريس أن يخاف؟

وأضافوا أنه لو كان بالإمكان رصد حال الشعب اليمني أثناء القصف وفي أماكن الاستهداف، لرأى الجميع أنهم يواصلون أعمالهم وكأن الغارات مجرد ألعاب أطفال.

في المقابل، تفاعل آخرون مع المقطع من باب المزاح، قائلين إن العريس دفع مبالغ كبيرة من أجل هذه الليلة ولن يلغيها مهما حدث، حتى وإن كان هناك قصف أو أي طارئ آخر.

وتداول ناشطون مقاطع فيديو تظهر انفجارات عنيفة تهز العاصمة صنعاء، عقب قصف الاحتلال الإسرائيلي لمحطة كهرباء حزيز ومحطة نفط.

كما ظهر المتحدث الرسمي باسم شركة النفط اليمنية، عصام المتوكل، أمام محطة الوقود المستهدفة بعد إخماد الحريق فيها، ساخرا من الغارات الإسرائيلية بقوله: “الوقود الذي استهلكته طائرات العدو للوصول إلى اليمن واستهداف المحطة أكثر من كمية الوقود التي كانت بداخل خزانات المحطة المستهدفة”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن تنفيذ هجمات في اليمن، تزامنا مع تأكيد وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله تعرض العاصمة لـ”عدوان صهيوني أميركي”.