جمهور مهرجان الفحيص يعيش الطرب مع فرقة تكات السورية وباسل جريسات

وطنا اليوم:للغناء والفرح نصيب من أجندة “مهرجان الفحيص” اليومية، فقد شهد “مسرح القناطر” حفلاً غنائياً طربياً، استعله الفنان باسل جريسات، قدم في وصلته مجموعة من أبرز الأغنيات الطربية، بمرافقة فرقته الموسيقية بقيادة الفنان يوسف خليف.

وغنى باسل لفضل شاكر “إلا وأنا معاك”، و”لملحم بركات “على بابي واقف قمرين”، ولجورج وسوف “يلي تعبنا سنين بهواك”، ولعمر العبداللات “علا علم بلادنا”، ولسميرة توفيق “كبار البلد”، كما قدم ميدلي من اغنيات التراث الأردني، وتفاعل الجمهور مع غناء باسل الحماسي الذي أشاع في مدرجات “القناطر” الفرح والسعادة.

وعلى مدى ساعة وربع، كانت “فرقة تكات السورية”، بستايلها الغنائي الطربي، تعيد تقديم مجموعة من أبرز أغنيات منطقة بلاد الشام بأسلوبها الذي عرفه بها الجمهور، الذي كان متفاعلاً مع غناء الفرقة طوال الوقت.

قدمت الفرقة مزيجاً من الأغنيات الطربية والتراثية، من سوريا والأردن وفلسطين، ومن أبرز الأغنيات التي قدمتها الفرقة: “بس احكيلي”، و”يا هويدلك”، و”بسك تيجي حارتنا”، وفقرة ميجانا وعتابا، و”يا ريم درب الفلا”، و”بالله تصبوا القهوة”، و”ردي شعراتك”، و”أسمر يا اشلاب المهيوب”، و”ميل يا غزيل”، و”دلعونا خافوا من الله يالي نسيتونا”، و”شفتك يا جفلة”، و”لاركب حدك يا الماتور”، و”وأشرح لها”، كما قدمت الفرقة أغنيات الفنان عمر العبداللات “محبوب قلبك”، و”مرت الأيام”، و”يا سعد”، بستايل موسيقي جديد، حافظت فيه على روح الأغنيات، وختمت الأمسية بأغنية “يمة الحب يمة”.

كما تواصلت في “دارة حمزة” عروض البازار الشعبي ومعرض الحرف اليدوية في “جمعية الفريحات”، كما قدم الفنان ينال المصري، في “دارة حمزة”، تنويعات غنائية على العود وتفاعل معه جمهور الدارة، كما تناولوا الفواكة الموسمية.

فعاليات اليوم الثالث من “مهرجان الفحيص – الأردن تاريخ وحضارة”

الاثنين 25/8/2025

المنبر الثقافي في المتحف الكنسي/ منبر خالد منزل

الساعة 7 مساء

أمسية شعرية

المتوكل طه من فلسطين

عبود الجابري من العراق

علي الفاعوري من الأردن

يدير الأمسية الشاعر عيسى صويص

مسرح القناطر

الساعة 9 مساء

حفل غنائي

ليلة من الزمن الجميل

نتالي سمعان

عبد الرحمن الخضور

ياسمين أحمد

دارة حمزة

الساعة 8:30

المطبخ الشعبي

وصلة فنية للفنان سيف الحوامدة