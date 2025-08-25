الجالية الأردنية في أوهايو تحتفل باستلام الحديقة الأردنية رسميا وتعرض الأردن أمام 45 ألف زائر في كليفلاند

وطنا اليوم:كليفلاند – أوهايو –كتب د. محمد الهواوشة

احتفلت الجالية الأردنية في ولاية أوهايو يوم الأحد باستلام الحديقة الأردنية بشكل رسمي ضمن اتحاد حدائق كليفلاند الثقافية، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي الموحد بمشاركة (47) دولة وحضور أكثر من (45) ألف زائر.

وقد بدأت الفعالية بعزف النشيد الملكي الأردني ورفع العلم الأردني عالياً على السارية، وسط أجواء مفعمة بالفخر والانتماء. كما شاركت الجالية في مسيرة الأعلام ورفعت العلم الأردني إلى جانب أعلام الدول المشاركة.

واستقطبت الطاولة الأردنية أعداداً كبيرة من الزوار، حيث تم توزيع معلومات تعريفية عن أبرز المواقع السياحية والأثرية في الأردن، إضافة إلى رمز QR يتيح التعرف على هذه المعالم بشكل موسع. وأبدى العديد من الزوار إعجابهم بالأردن واستعدادهم لزيارته قريبا، فيما كان أحد أبرز المواقف المؤثرة سؤال إحدى السيدات ذات البشرة السمراء الزائرات عن مدى الترحيب بها في الأردن، فجاء الرد بأن الأردن بلد مضياف لا يعرف العنصرية، ويرحب بالغريب قبل القريب، الأمر الذي لاقى صدىً طيبا بين الحضور.

كما قدمت الجالية فقرات تراثية أردنية من الهجيني والدبكة، إضافة إلى تقديم القهوة العربية بالهيل والحلويات والفطاير الأردنية التي نالت إعجاب الضيوف. وقدّم الدكتور محمد الهواوشة، رئيس الجالية الأردنية الموحدة في أوهايو وأعضاء الهيئة الإدارية الكرام، موجزا تعريفياً عن الأردن أمام الحضور، استعرضوا فيه أبرز المعالم السياحية والأثرية، مؤكدين على مكانة الأردن التاريخية والثقافية.

وفي إطار الجانب الاجتماعي، قامت الجالية الأردنية بتقديم وجبة غداء جماعية خصصت لأبناء الجالية، في أجواء عائلية دافئة عكست روح المحبة والألفة بين أفرادها.

كما أعلنت الجالية عن خططها لإقامة مجسم كبير للبتراء ونسخة من خارطة الفسيفساء في مادبا داخل الحديقة الأردنية، حيث تستقطب هذه الحدائق أكثر من مليون ونصف زائر سنوياً. وقامت الجالية كذلك بشراء بيت شعر بدوي سيتم نقله إلى الحديقة الأردنية ليستقبل الزوار ويمنحهم لمحة عن أجواء البداوة الأردنية الأصيلة.

وتؤكد الجالية الأردنية في أوهايو أنها تمثل بمبادرتها هذه هيئة تنشيط سياحة مصغّرة، وتدعو إلى التعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية والملكية الأردنية لتسيير رحلات مباشرة من أوهايو إلى الأردن، بما يسهم في تعزيز السياحة وزيادة أعداد الزوار.