أبو قاعود يشيد بتطور مستشفى الزرقاء الحكومي ويؤكد دعم الكوادر الطبية

24 أغسطس 2025
وطنا اليوم:قام محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود صباح اليوم الأحد 24 آب 2025 بزيارة تفقدية إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، اطلع خلالها على سير العمل في مختلف الأقسام والمرافق، وذلك بحضور مدير المستشفى الدكتور ناصر حسان وعدد من الكوادر الطبية والإدارية.
واستمع المحافظ إلى شرح مفصل حول طبيعة العمل في الأقسام الطبية والخدمات المقدمة للمراجعين، مؤكداً على ضرورة إيلاء الخدمة الصحية الأهمية القصوى باعتبارها خدمة أساسية تتطلب السرعة والدقة بما يحافظ على سلامة المواطنين. كما شدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير سبل الراحة والعناية المثلى للمرضى وذويهم.
وأشاد الدكتور أبو قاعود بالجهود الكبيرة التي يبذلها الكادر الطبي والإداري في المستشفى على مدار الساعة، مثمناً مستوى الأداء والتطوير الذي يشهده المستشفى في الفترة الأخيرة.
وأكد المحافظ أهمية الاستمرار في رفع مستوى الخدمات الصحية في محافظة الزرقاء، والتوسع في البرامج التدريبية والتطويرية للكوادر الطبية والإدارية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.

 


