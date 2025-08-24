بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

مظاهرات حاشدة في أستراليا دعما لغزة ورفضا للإبادة والتجويع

24 أغسطس 2025
مظاهرات حاشدة في أستراليا دعما لغزة ورفضا للإبادة والتجويع

وطنا اليوم:قال منظمون إن عشرات آلاف الأستراليين شاركوا في مسيرات داعمة للفلسطينيين اليوم الأحد، وسط توتر العلاقات بين إسرائيل وأستراليا في أعقاب إعلان الحكومة المنتمية ليسار الوسط عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية.
وقالت مجموعة (فلسطين أكشن) إن أكثر من 40 مظاهرة خرجت في أنحاء أستراليا مع مشاركة حشود كبيرة في عواصم ولايات مثل سيدني وبرزبين وملبورن، وأضافت (فلسطين أكشن) أن نحو 350 ألفا انضموا إلى المسيرات منهم 50 ألفا تقريبا في برزبين.
وفي سيدني، قال منظم المسيرات جوش ليس إن الأستراليين خرجوا بقوة في المدينة “للمطالبة بإنهاء هذه الإبادة الجماعية في غزة ومطالبة حكومتنا بفرض عقوبات على إسرائيل”، في حين ردد المشاركون في المسيرة هتاف “فلسطين حرة”، وحمل كثير منهم الأعلام الفلسطينية.
وخرجت الاحتجاجات بعد أن صعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي لهجته ضد نظيره الأسترالي أنتوني ألبانيز بسبب إعلان حكومته هذا الشهر نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية.
وتوترت العلاقات الدبلوماسية بين أستراليا وإسرائيل بعد أن قالت حكومة ألبانيز بقيادة حزب العمال إنها ستعترف بدولة فلسطينية، وهو ما جاء بعد خطوات مماثلة أعلنتها فرنسا وبريطانيا وكندا.
وقالت أستراليا إن الاعتراف مشروط بالتزامات تلقتها من السلطة الفلسطينية، منها عدم مشاركة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أي دولة مستقبلية.
وأعلنت أستراليا هذا القرار يوم 11 أغسطس/آب بعد أيام من خروج عشرات الآلاف في مسيرة عبر جسر هاربور الشهير في سيدني، مطالبين بالسلام وإدخال المساعدات إلى غزة التي تتعرض لحملة إبادة وتجويع من قبل الاحتلال الإسرائيلي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:29

المبعوث الأميركي يشعل الغضب في لبنان ويهز الصحفيين بقصر بعبدا

19:19

حزب ارادة يشكل لجنة للتفاوض ويقرر الترشح لموقع رئيس مجلس النواب

19:18

مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يعقد أولى الورش التشاركية لمناقشة استراتيجية المركز للأعوام 2026-2028

19:14

البدور: 10 فرق تعمل لتجهيز مستشفى الأميرة بسمة الجديد

19:11

رئيس كازاخستان يستقبل الملك لدى وصوله إلى مطار نور سلطان نزارباييف

19:06

الأشغال والصحة: خطط لتسريع تنفيذ 57 مشروعا صحيا بقيمة 157 مليون دينار

19:03

إلغاء المحددات على الرحلات الجوية بين الأردن وأوزبكستان

16:56

الملك: حريصون على توسيع شراكة الأردن مع أوزبكستان لخدمة شعبينا

16:51

الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

16:49

بني مصطفى والبلبيسي تجريان زيارات مفاجئة لمكاتب المعونة

15:59

ارتفاع حجم الصادرات الأردنية إلى سوريا بنسبة 405%

15:53

العموش يكشف: النسور وعدني بالتمويل والنجاح في انتخابات 1997

وفيات
أردنية تلحق بزوجها بعد ساعة من وفاتهوفيات الثلاثاء 26-8-2025وفيات الاثنين 25-8-2025وفيات الأحد 24-8-2025ابراهيم شاه زاده في ذمة الله