بيت التصدير تنظّم الجناح الأردني في معرض دمشق الدولي بمشاركة 42 شركة وطنية

وطنا اليوم:تستعد شركة بيت التصدير لتنظيم الجناح الأردني في معرض دمشق الدولي بدورته الثانية والستين، والذي سيُقام في العاصمة السورية دمشق خلال الفترة من 27 آب وحتى 5 أيلول 2025، بمشاركة واسعة ستضم 42 شركة أردنية من مختلف القطاعات الصناعية والخدمية.

وسيهدف الجناح الأردني إلى تعزيز الحضور الاقتصادي الأردني في السوق السورية، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الوطنية لزيادة صادراتها، والتعريف بجودة وتنافسية المنتج الأردني في مختلف المجالات، ومنها الصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية، ، وصناعة مستحضرات التجميل، والصناعات البلاستيكية، وصناعة التعبئة والتغليف، و الشركات الخدمية كالبنوك والمستشفيات وشركات تكنولوجيا المعلومات.

وتأتي هذه المشاركة ضمن الجهود المستمرة لشركة بيت التصدير في دعم الصناعات الوطنية والتي تساهم في تحقيق اهداف رؤية التحديث الإقتصادي والإستراتيجية الوطنية للتصدير، كما توفر المنصات الدولية لترويج المنتج الأردني، والتي تواكب خطط المملكة الأردنية الهاشمية في توسيع قاعدة الصادرات وتنويع الأسواق، إضافة إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الأردن وسوريا الشقيقة.

كما سيشكّل الجناح الأردني في المعرض كمنصة للتواصل المباشر بين الشركات الأردنية ونظيراتها السورية والإقليمية والعالمية، وبحث فرص الشراكات التجارية والاستثمارية، بما سيسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي وتوسيع شبكة التعاون على مختلف المستويات سواء على صعيد تبادل الخبرات والمعرفة، و تنمية الاستثمارات المشتركة، و تعزيز تدفق السلع والخدمات بين الأسواق، وبما ينعكس إيجابًا على ازدهار القطاع الخاص ودعم النمو الاقتصادي المستدام. ومن الجدير بالذكر أن تنظيم الجناح الأردني يتم تحت رعاية بنك الأردن.