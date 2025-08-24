بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

بيت التصدير تنظّم الجناح الأردني في معرض دمشق الدولي بمشاركة 42 شركة وطنية

24 أغسطس 2025
بيت التصدير تنظّم الجناح الأردني في معرض دمشق الدولي بمشاركة 42 شركة وطنية

وطنا اليوم:تستعد شركة بيت التصدير لتنظيم الجناح الأردني في معرض دمشق الدولي بدورته الثانية والستين، والذي سيُقام في العاصمة السورية دمشق خلال الفترة من 27 آب وحتى 5 أيلول 2025، بمشاركة واسعة ستضم 42 شركة أردنية من مختلف القطاعات الصناعية والخدمية.

وسيهدف الجناح الأردني إلى تعزيز الحضور الاقتصادي الأردني في السوق السورية، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الوطنية لزيادة صادراتها، والتعريف بجودة وتنافسية المنتج الأردني في مختلف المجالات، ومنها الصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية، ، وصناعة مستحضرات التجميل، والصناعات البلاستيكية، وصناعة التعبئة والتغليف، و الشركات الخدمية كالبنوك والمستشفيات وشركات تكنولوجيا المعلومات.

وتأتي هذه المشاركة ضمن الجهود المستمرة لشركة بيت التصدير في دعم الصناعات الوطنية والتي تساهم في تحقيق اهداف رؤية التحديث الإقتصادي والإستراتيجية الوطنية للتصدير، كما توفر المنصات الدولية لترويج المنتج الأردني، والتي تواكب خطط المملكة الأردنية الهاشمية في توسيع قاعدة الصادرات وتنويع الأسواق، إضافة إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الأردن وسوريا الشقيقة.

كما سيشكّل الجناح الأردني في المعرض كمنصة للتواصل المباشر بين الشركات الأردنية ونظيراتها السورية والإقليمية والعالمية، وبحث فرص الشراكات التجارية والاستثمارية، بما سيسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي وتوسيع شبكة التعاون على مختلف المستويات سواء على صعيد تبادل الخبرات والمعرفة، و تنمية الاستثمارات المشتركة، و تعزيز تدفق السلع والخدمات بين الأسواق، وبما ينعكس إيجابًا على ازدهار القطاع الخاص ودعم النمو الاقتصادي المستدام. ومن الجدير بالذكر أن تنظيم الجناح الأردني يتم تحت رعاية بنك الأردن.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:29

المبعوث الأميركي يشعل الغضب في لبنان ويهز الصحفيين بقصر بعبدا

19:19

حزب ارادة يشكل لجنة للتفاوض ويقرر الترشح لموقع رئيس مجلس النواب

19:18

مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يعقد أولى الورش التشاركية لمناقشة استراتيجية المركز للأعوام 2026-2028

19:14

البدور: 10 فرق تعمل لتجهيز مستشفى الأميرة بسمة الجديد

19:11

رئيس كازاخستان يستقبل الملك لدى وصوله إلى مطار نور سلطان نزارباييف

19:06

الأشغال والصحة: خطط لتسريع تنفيذ 57 مشروعا صحيا بقيمة 157 مليون دينار

19:03

إلغاء المحددات على الرحلات الجوية بين الأردن وأوزبكستان

16:56

الملك: حريصون على توسيع شراكة الأردن مع أوزبكستان لخدمة شعبينا

16:51

الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

16:49

بني مصطفى والبلبيسي تجريان زيارات مفاجئة لمكاتب المعونة

15:59

ارتفاع حجم الصادرات الأردنية إلى سوريا بنسبة 405%

15:53

العموش يكشف: النسور وعدني بالتمويل والنجاح في انتخابات 1997

وفيات
أردنية تلحق بزوجها بعد ساعة من وفاتهوفيات الثلاثاء 26-8-2025وفيات الاثنين 25-8-2025وفيات الأحد 24-8-2025ابراهيم شاه زاده في ذمة الله