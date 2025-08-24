البنك الدولي يقدّم 4 ملايين دولار لدعم برنامج التغذية المدرسية في الأردن

وطنا اليوم:قال برنامج الأغذية العالمي في الأردن، إن البنك الدولي وافق على مساهمة بقيمة 4 ملايين دولار عبر شراكة مع الحكومة الهولندية، لتمويل وتقديم الدعم الفني لتطبيق آلية “الوجبة الصحية” ضمن برنامج التغذية المدرسية الوطني في الأردن.

وتستند هذه الخطوة إلى نتائج تقييم الأثر التي أظهرت آثارًا إيجابية لبرنامج التغذية المدرسية على الطلبة في المناطق المستفيدة داخل المملكة، والتي تمت دراستها من قبل برنامج الأغذية العالمي.

برنامج الأغذية العالمي أشار في تقرير له، إلى أن تجربة “الوجبة الصحية” أثبتت فعالية عبر تقييم الأثر، لا سيما في رفع الحضور المدرسي وتحسين المعرفة والسلوك الغذائي لدى الطلاب.

كما سجلت جلسات التوعية والتغذية المدرسية تغيرات إيجابية في اختيارات الوجبات الخفيفة وزيادة استهلاك الماء بين التلاميذ، ما يعزز قيمة الاستثمار في هذا النوع من التدخلات الوقائية والتثقيفية.

ويشمل التمويل أيضا، المقدر بـ4 ملايين دولار، توفير دعم فني للقائمين على تنفيذ البرنامج داخل الأردن، بحسب التقرير.

ويهدف البرنامج إلى توفير وجبات مدرسية “تغذية – حسّاسة” تدعم صحة الأطفال وتحفّز المشاركة المدرسية، مع التركيز على الفئات المستهدفة في إطار استراتيجية التغذية المدرسية الوطنية.

رغم الأثر الإيجابي، يواجه البرنامج تحديات تمويلية أوسع؛ برنامج الأغذية العالمي أشار إلى حاجة مستمرة للتمويل لدعم التدخلات الغذائية والاجتماعية في الأردن، مضيفا أن المرحلة القادمة ستتطلب رصدًا دقيقًا لمدى تنفيذ الوجبات، وتقييمًا مستمرًا للأثر، وتنسيقًا مع وزارة التربية والمانحين لضمان توسيع نطاق البرنامج واستدامته.

ويستهدف البرنامج أطفالا أردنيين ولاجئين في مدارس حكومية في المناطق الأكثر ضعفا في جميع أنحاء المملكة.

ويوزّع البرنامج البسكويت المحشو بالتمر والمدعم بالفيتامينات والمعادن، والبسكويت عالي البروتين على قرابة 430 ألف طالب وطالبة، فيما توزّع وجبات غذائية صحية ضمن “نموذج التغذية المدرسية الصحي” لقرابة 90 ألف طالب وطالبة في 6 محافظات (مأدبا، والبلقاء، والمفرق، وإربد، والكرك، والطفيلة).

وتشمل الوجبات الصحية قطعة من معجنات الزعتر أو الجبنة وقطعة خضار (خيار) وفاكهة (موز أو تفاح) – جميعها محلية المصدر، تزوّد الأطفال بالغذاء المتوازن وتوفر 380 سعرة حرارية لكل وجبة.