رئيس هيئة الأركان المشتركة يؤكد أهمية تطوير منظومة الاتصالات العسكرية

وطنا اليوم:زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، هيئة الاتصالات الخاصة، وكان في استقباله مديرها العام.

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه مدير عام الهيئة حول المهام والواجبات المنوطة بها، ومستوى التطور الذي وصلت إليه في مجال الاتصالات، والمشاريع والأنظمة التي تنفذها، إضافة إلى الخطط المستقبلية للتحديث والتطوير بما يواكب الظروف الحالية والمستقبلية.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة أهمية تطوير البنية التحتية للاتصالات العسكرية ورفع الجاهزية، بما يعزز قدرة القوات المسلحة على تنفيذ مهامها بكفاءة عالية، مشيراً إلى ضرورة الاستمرار في تدريب وتأهيل مرتبات الهيئة على أحدث الأنظمة، لضمان سرعة الاستجابة والفاعلية في مختلف الظروف.

وجال اللواء الركن الحنيطي في مختلف أقسام وشعب الهيئة، واطلع على طبيعة الأعمال التي تنفذها، والخدمات الإلكترونية التي تقدمها للعديد من الجهات الحكومية والخاصة، كما زار معرضاً للمعدات والأجهزة الحديثة في مجال الاتصالات، والتي تتميز بتقنيات متقدمة تسهم في تعزيز كفاءة منظومة الاتصالات ودعم تنفيذ المهام بكفاءة واحترافية.

وفي ختام الزيارة، أشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة بجهود العاملين في هيئة الاتصالات الخاصة، مؤكداً أهمية تطوير القدرات والاستفادة من الخبرات الدولية لتعزيز وسائل حماية الاتصالات، وضمان جاهزية القوات المسلحة في جميع الأوقات.

يُشار إلى أن هيئة الاتصالات الخاصة تتولى منذ تأسيسها عام 1975 مسؤولية تخطيط وتصميم وإنشاء وإدارة وصيانة شبكات الاتصالات العسكرية، وتأمين خدمات الاتصالات لمختلف تشكيلات ووحدات القوات المسلحة، إضافة إلى دعم عدد من الأجهزة الأمنية والمؤسسات الوطنية، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية وتعزيز كفاءة منظومة الاتصالات الوطنية