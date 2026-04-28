مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي ملحس والمجالي وأبو نوار وصبحا وعلقم

28 أبريل 2026
وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشائر ملحس والمجالي وأبو نوار وصبحا وعلقم.

*ففي منطقة السابع بالعاصمة عمان*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم المهندس عبدالفتاح نائل ملحس، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم آل ملحس، سائلاً المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.

*وفي منطقة دابوق بالعاصمة عمان*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة رمزية شعبان ياخوت أرملة رئيس مجلس النواب الاسبق والوزير الأسبق عبدالهادي المجالي ووالدة الوزير الأسبق سهل المجالي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وإلى عموم عشيرتي المجالي وياخوت، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

*وفي منطقة دابوق أيضا*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة لميس محمد السعدي أرملة المرحوم أحمد أبو نوار، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم آل أبو نوار وآل السعدي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

ونقل العيسوي، في اتصال هاتفي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم العقيد جمركي سعيد منذر صبحا، مساعد مدير جمرك العقبة، الذي انتقل إلى رحمة الله متأثراً بإصابته جراء حادث سير، سائلاُ المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه وعموم عشيرة صبحا جميل الصبر والسلوان.

كما نقل العيسوي، في اتصال هاتفي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى آل علقم، بوفاة المرحوم موسى إبراهيم علقم، سائلاً المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


وفيات
أسرة شركة الأسواق الحرة الأردنية تنعى الزميل خالد الصباح