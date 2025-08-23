مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر عماري وعمارين والقطيفان وفريج

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى عشائر عماري وعمارين والقطيفان وفريج.

ففي منطقة دير غبار نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة نهلة أديب عمارين، زوجة الدكتور نبيل عماري، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي عماري وعمارين، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

وفي منطقة خريبة السوق نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الصحفي موسى عبدالله القطيفان، والد الصحفي فراس قطيفان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة القطيفان، سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

وفي منطقة الديار نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة نجاح سميح العبسة، والدة النائب السابق شادي فريج، إلى ذوي المرحومة وعموم عشيرة فريج، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.