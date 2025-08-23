بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر عماري وعمارين والقطيفان وفريج

24 أغسطس 2025
مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر عماري وعمارين والقطيفان وفريج

 وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى عشائر عماري وعمارين والقطيفان وفريج.

ففي منطقة دير غبار نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة نهلة أديب عمارين، زوجة الدكتور نبيل عماري، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي عماري وعمارين، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

وفي منطقة خريبة السوق نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الصحفي موسى عبدالله القطيفان، والد الصحفي فراس قطيفان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة القطيفان، سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

وفي منطقة الديار نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة نجاح سميح العبسة، والدة النائب السابق شادي فريج، إلى ذوي المرحومة وعموم عشيرة فريج، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:29

المبعوث الأميركي يشعل الغضب في لبنان ويهز الصحفيين بقصر بعبدا

19:19

حزب ارادة يشكل لجنة للتفاوض ويقرر الترشح لموقع رئيس مجلس النواب

19:18

مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يعقد أولى الورش التشاركية لمناقشة استراتيجية المركز للأعوام 2026-2028

19:14

البدور: 10 فرق تعمل لتجهيز مستشفى الأميرة بسمة الجديد

19:11

رئيس كازاخستان يستقبل الملك لدى وصوله إلى مطار نور سلطان نزارباييف

19:06

الأشغال والصحة: خطط لتسريع تنفيذ 57 مشروعا صحيا بقيمة 157 مليون دينار

19:03

إلغاء المحددات على الرحلات الجوية بين الأردن وأوزبكستان

16:56

الملك: حريصون على توسيع شراكة الأردن مع أوزبكستان لخدمة شعبينا

16:51

الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

16:49

بني مصطفى والبلبيسي تجريان زيارات مفاجئة لمكاتب المعونة

15:59

ارتفاع حجم الصادرات الأردنية إلى سوريا بنسبة 405%

15:53

العموش يكشف: النسور وعدني بالتمويل والنجاح في انتخابات 1997

وفيات
أردنية تلحق بزوجها بعد ساعة من وفاتهوفيات الثلاثاء 26-8-2025وفيات الاثنين 25-8-2025وفيات الأحد 24-8-2025ابراهيم شاه زاده في ذمة الله