طلبة صيدلة فيلادلفيا يطلعون على أحدث تقنيات تصنيع الأدوية

49 ثانية ago
وطنا اليوم- نظمت كلية الصيدلة في جامعة فيلادلفيا، وبالتنسيق مع فريق فارماهارت الطلابي، زيارة ميدانية إلى مصنع شركة نهر الأردن للصناعات الدوائية، بإشراف رئيس قسم الصيدلة الدكتور محمد بيان.

واطلع الطلبة خلال الزيارة على أحدث التقنيات والعمليات المتبعة في تصنيع الأدوية، إلى جانب التعرف على الأقسام المختلفة في المصنع، بما يسهم في تعزيز الجانب التطبيقي لديهم، ويمنحهم صورة واقعية عن بيئة العمل في قطاع الصناعات الدوائية.

كما التقى الدكتور بيان المدير العام للشركة الدكتور رامي الصباريني، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجامعة والشركة في مجالات البحث العلمي وتطوير المستحضرات الصيدلانية.

وفي ختام الزيارة، أعرب الدكتور بيان عن شكره وتقديره لإدارة الشركة وكوادرها على حسن الاستقبال والتنظيم، مثمّنًا دورهم في إنجاح هذه التجربة العملية لطلبة الكلية.


