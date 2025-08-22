أمانة عمّان: إزالة جميع العوائق من الشوارع الرئيسة والفرعية دون استثناء

وطنا اليوم:تواصل دائرة الإزالة والضبط العشوائي في أمانة عمّان الكبرى تنفيذ حملتها لإزالة العوائق والتعديات على الأرصفة والشوارع، بهدف تسهيل حركة المركبات والمشاة، وفقا لراكان الشرايعة من دائرة الإزالة والضبط العشوائي.

وقال الشرايعة، الجمعة،، إنّ أمانة عمّان تسير وفق برنامج ومخطط مدروس يشمل إزالة جميع أشكال العوائق، سواء كانت حواجز بلاستيكية أو حديدية أو معدنية، من الشوارع الرئيسة والفرعية دون استثناء.

وأوضح أن الحملة تهدف إلى زيادة السعة التنظيمية للشوارع، والتخفيف من الازدحامات المرورية في مختلف مناطق العاصمة.

وأشار إلى أن الأمانة ماضية في حملتها حتى إزالة جميع التعديات والعوائق المنتشرة في شوارع وأرصفة عمّان، لضمان انسيابية مرورية أفضل وتحقيق بيئة حضرية منظمة وآمنة.

وأكّد الشرايعة، أن حملة إزالة العوائق في الشوارع والأرصفة مستمرة وغير مرتبطة بتوقيت معين، لافتا إلى أن كوادر الأمانة ستزيل كل العوائق الموجودة ضمن حدود أمانة عمّان.

وكانت أمانة عمّان الكبرى قد بدأت الخميس الماضي بإزالة الحواجز الإسمنتية والعوائق التي تشكّل اعتداءً على الأرصفة والشوارع، ضمن جهودها المستمرة لتحسين البنية التحتية وتنظيم الحركة المرورية في المدينة.

ودعت الأمانة المواطنين ومالكي المحال والمنشآت إلى التعاون مع الحملة والالتزام بعدم وضع أية عوائق أو تعديات على الأرصفة أو الشوارع العامة، حفاظًا على النظام العام وسلامة مستخدمي الطريق.