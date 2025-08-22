بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

أمانة عمّان: إزالة جميع العوائق من الشوارع الرئيسة والفرعية دون استثناء

4 ساعات ago
أمانة عمّان: إزالة جميع العوائق من الشوارع الرئيسة والفرعية دون استثناء

وطنا اليوم:تواصل دائرة الإزالة والضبط العشوائي في أمانة عمّان الكبرى تنفيذ حملتها لإزالة العوائق والتعديات على الأرصفة والشوارع، بهدف تسهيل حركة المركبات والمشاة، وفقا لراكان الشرايعة من دائرة الإزالة والضبط العشوائي.
وقال الشرايعة، الجمعة،، إنّ أمانة عمّان تسير وفق برنامج ومخطط مدروس يشمل إزالة جميع أشكال العوائق، سواء كانت حواجز بلاستيكية أو حديدية أو معدنية، من الشوارع الرئيسة والفرعية دون استثناء.
وأوضح أن الحملة تهدف إلى زيادة السعة التنظيمية للشوارع، والتخفيف من الازدحامات المرورية في مختلف مناطق العاصمة.
وأشار إلى أن الأمانة ماضية في حملتها حتى إزالة جميع التعديات والعوائق المنتشرة في شوارع وأرصفة عمّان، لضمان انسيابية مرورية أفضل وتحقيق بيئة حضرية منظمة وآمنة.
وأكّد الشرايعة، أن حملة إزالة العوائق في الشوارع والأرصفة مستمرة وغير مرتبطة بتوقيت معين، لافتا إلى أن كوادر الأمانة ستزيل كل العوائق الموجودة ضمن حدود أمانة عمّان.
وكانت أمانة عمّان الكبرى قد بدأت الخميس الماضي بإزالة الحواجز الإسمنتية والعوائق التي تشكّل اعتداءً على الأرصفة والشوارع، ضمن جهودها المستمرة لتحسين البنية التحتية وتنظيم الحركة المرورية في المدينة.
ودعت الأمانة المواطنين ومالكي المحال والمنشآت إلى التعاون مع الحملة والالتزام بعدم وضع أية عوائق أو تعديات على الأرصفة أو الشوارع العامة، حفاظًا على النظام العام وسلامة مستخدمي الطريق.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:03

بمساهمة من البريد الأردني مؤسسة حرير تطلق مبادرة “حقائب الأمل” في مادبا بالتعاون مع صندوق المعونة

21:43

رئيس الديوان الملكي يلتقي أكثر من ألفي شخصية من وجهاء وأبناء وبنات مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

20:38

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية

20:33

إغلاق مخبز وإنذار محال تجارية لمخالفتها الاشتراطات الصحية في عجلون

20:19

الأردن يدين استمرار إسرائيل في فرض القيود على وصول المساعدات الإنسانية لغزة

20:08

العيسوي يلتقي أكثر من ألفي شخصية من وجهاء وأبناء وبنات مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

20:04

شاهد بالفيديو: دبابة تثير الجدل في سوريا

19:54

كشفتها السوشيال ميديا.. تفاصيل مداهمة الفجوة السوداء بمصر

19:45

133 ألف لاجئ سوري غادروا الأردن عائدين إلى بلادهم منذ ديسمبر

19:23

الأردن يستمر بإيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

19:20

مسارات الإصلاح وأين الخلل ؟

19:17

مهرجان الفحيص – الأردن تاريخ وحضارة يوقد شعلته الـ32.. السبت

وفيات
وفيات الجمعة 22-8-2025وفيات الخميس 21-8-2025وفيات الأربعاء 20-8-2025وفيات الثلاثاء 19-8-2025وفيات الاثنين 18-8-2025