مازن الفراية وفارس بريزات في وادي الحسا

وطنا اليوم:قام وزير الداخلية مازن الفراية ورئيس سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس البريزات، بجولة صباحية استكشافية في وادي الحسا السفلي اليوم الجمعة.

وبحسب المعلومات اان الاثنين، الفراية وبريزات، بدآ الجولة عند الساعة الثامنة صباحاً وبالتحديد انطلقا من مدخل وادي الحسا السفلي ثم توجها الى الوادي وسارا نحو الثلاث الساعات وتخللها “ابريق شاي ابو سمرا (على النار)” وهو ما يسمى ابريق الحصادين وابريق اهل البر.

ثم وصلا الى معاصر السكر في غور الصافي، قبل أن يتناولا طعام الغداء في مطبخ الصافي وهو مبادرة مجتمع محلي لتطوير السياحة الزراعية في المنطقة، ويقوم على هذا المطبخ عائلة من اهالي غور الصافي.

اما الغداء فتكون من قلاية بندورة ومتبل وحوسة باذنجان وحوسة باميا وحوسة كوسا وملوخية خضرا.

الجولة أشاد بها اهالي مجتمع محلي والذين تحدثوا مع الوزير الحالي والوزير السابق عن ما يعترص المنطقة من هموم، وعرضوا افكارهم ومنتجاتهم السياحية والطبيعية والريفية في المنطقة.

هدف الفراية وبريزات من جولتهما هو تشجيع السياحة المحلية