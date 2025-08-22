بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

مازن الفراية وفارس بريزات في وادي الحسا

22 أغسطس 2025
مازن الفراية وفارس بريزات في وادي الحسا

وطنا اليوم:قام وزير الداخلية مازن الفراية ورئيس سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس البريزات، بجولة صباحية استكشافية في وادي الحسا السفلي اليوم الجمعة.
وبحسب المعلومات اان الاثنين، الفراية وبريزات، بدآ الجولة عند الساعة الثامنة صباحاً وبالتحديد انطلقا من مدخل وادي الحسا السفلي ثم توجها الى الوادي وسارا نحو الثلاث الساعات وتخللها “ابريق شاي ابو سمرا (على النار)” وهو ما يسمى ابريق الحصادين وابريق اهل البر.
ثم وصلا الى معاصر السكر في غور الصافي، قبل أن يتناولا طعام الغداء في مطبخ الصافي وهو مبادرة مجتمع محلي لتطوير السياحة الزراعية في المنطقة، ويقوم على هذا المطبخ عائلة من اهالي غور الصافي.
اما الغداء فتكون من قلاية بندورة ومتبل وحوسة باذنجان وحوسة باميا وحوسة كوسا وملوخية خضرا.
الجولة أشاد بها اهالي مجتمع محلي والذين تحدثوا مع الوزير الحالي والوزير السابق عن ما يعترص المنطقة من هموم، وعرضوا افكارهم ومنتجاتهم السياحية والطبيعية والريفية في المنطقة.
هدف الفراية وبريزات من جولتهما هو تشجيع السياحة المحلية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:03

بمساهمة من البريد الأردني مؤسسة حرير تطلق مبادرة “حقائب الأمل” في مادبا بالتعاون مع صندوق المعونة

21:43

رئيس الديوان الملكي يلتقي أكثر من ألفي شخصية من وجهاء وأبناء وبنات مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

20:38

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية

20:33

إغلاق مخبز وإنذار محال تجارية لمخالفتها الاشتراطات الصحية في عجلون

20:19

الأردن يدين استمرار إسرائيل في فرض القيود على وصول المساعدات الإنسانية لغزة

20:08

العيسوي يلتقي أكثر من ألفي شخصية من وجهاء وأبناء وبنات مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

20:04

شاهد بالفيديو: دبابة تثير الجدل في سوريا

19:54

كشفتها السوشيال ميديا.. تفاصيل مداهمة الفجوة السوداء بمصر

19:45

133 ألف لاجئ سوري غادروا الأردن عائدين إلى بلادهم منذ ديسمبر

19:23

الأردن يستمر بإيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

19:20

مسارات الإصلاح وأين الخلل ؟

19:17

مهرجان الفحيص – الأردن تاريخ وحضارة يوقد شعلته الـ32.. السبت

وفيات
وفيات الجمعة 22-8-2025وفيات الخميس 21-8-2025وفيات الأربعاء 20-8-2025وفيات الثلاثاء 19-8-2025وفيات الاثنين 18-8-2025