توقيع اتفاقيات الجولة الثانية لبرنامج تحديث الصناعة بقيمة 4.5 مليون دينار

وطنا اليوم:وقعت 67 شركة صناعية اتفاقيات دعم الجولة الثانية من برنامج تحديث الصناعة بمجموع منح يزيد عن 4.5 مليون دينار.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، خلال رعايته حفل توقيع الاتفاقيات الخميس، إن الحكومة مستمرة في دعم قطاع الصناعة، عبر صندوق دعم الصناعة وبرامجه المتعددة الذي استفادت منه أكثر من 654 شركة خلال أقل من عامين، بتمويل منح بلغ نحو 65 مليون دينار، ما أسهم في تحقيق نتائج ملموسة تمثلت بزيادة الصادرات لتلك الشركات بمعدل 29 بالمئة، وتوفير ما يزيد على 3 آلاف فرصة عمل جديدة.

وأكد أن قطاع الصناعة هو المحرك الأقدر على تحقيق نمو اقتصادي حقيقي ومستدام، خاصة وأن معدل النمو الاقتصادي هو المعيار الأهم عالميا لقياس تعافي الاقتصادات، إذ يقوم هذا النمو أساسا على عاملين رئيسيين، هما قيمة المشتريات المحلية، والعجز في الميزان التجاري، ما يجعل من تنمية القطاع الصناعي ركيزة أساسية لتحسين الأداء الاقتصادي الوطني.

وعرض القضاة عددا من المؤشرات الاقتصادية المتحققة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، منها نمو الصادرات بنحو 10.6% وتسجيل معدل نمو اقتصادي خلال الربع الأول بلغ 2.7% ، وارتفاع عدد الحاويات المناولة في ميناء العقبة في أول 5 شهور بنسبة 35%، ما يعكس عودة النشاط التجاري والحركة الاقتصادية.

وأشار إلى أن قطاع الترانزيت يشهد انتعاشا واضحا، بعد سنوات من التراجع، حيث يواجه المصدرون اليوم تحديا في إيجاد شاحنات لنقل بضائعهم نتيجة حجم الطلب الكبير، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا على حيوية القطاع.

وبين القضاة أنه سيتم إعادة فتح معبر باب الهوا بين تركيا وسوريا نهاية أيلول المقبل، ما سيسهم في تنشيط حركة إعادة التصدير إلى الاتحاد الأوروبي.

من جهته، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، أن برنامج تحديث الصناعة يعد خطوة متقدمة على طريق دعم الصناعات الوطنية وتعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية.

وقال إن لجيدكو بصمة واضحة في دعم القطاع الصناعي على مر السنوات، حيث لعبت دورا محوريا في تعزيز تنافسية الشركات الصناعية وتمكينها من مواجهة التحديات، إلى جانب إتاحة فرص المشاركة في المعارض الدولية لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية.

وأكد أن الصناعة الوطنية تواصل ترسيخ حضورها القوي في الاقتصاد الوطني، إذ يشكل القطاع الصناعي ما يقارب ثلث الناتج المحلي الإجمالي، ويعد رافعة أساسية للتنمية رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ما يعكس قدرتها على الحفاظ على موقعها في الأسواق التقليدية والدخول إلى أسواق ناشئة جديدة.

ويعد برنامج تحديث الصناعة، أحد برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة الذي تشرف عليه وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتنفذه المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو).

ويقدم البرنامج الدعم للشركات الصناعية بمنحة مالية يرافقها دعم فني بهدف رفع القدرات الإنتاجية وتقليل التكاليف التشغيلية، إضافة الى تقليل المخاطر البيئية والصحية.

ودعم البرنامج في مرحلته الأولى 131 شركة بمجموع منح وصل لأكثر من 11 مليون دينار.