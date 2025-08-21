بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

سلامة : استمرار حملات السيطرة على مصادر المياه تحت وطأة وضع مائي حرج

21 أغسطس 2025
سلامة : استمرار حملات السيطرة على مصادر المياه تحت وطأة وضع مائي حرج

وطنا اليوم:قال الناطق باسم وزارة المياه والري، عمر سلامة، إن الوزارة وتحت وطأة الوضع المائي الحرج وشديد الضغط، تنفذ حملات إحكام وسيطرة على الاعتداءات المستمرة على مصادر المياه.
وأضاف سلامة أن الاعتداء الأخير على خط مياه الديسي، أربك دور المياه على شريحة واسعة من المواطنين في العاصمة والرصيفة.
وأكد سلامة تراجع حجم الاعتداءات على مصادر المياه، مشيرا في الوقت ذاته إلى استمرار حملات “الإحكام والسيطرة” وإنفاذ وتغليظ العقوبات بحق المعتدين.
وردمت كوادر وزارة المياه، الأربعاء، عددا من الآبار المخالفة في منطقتي وادي السير وخان الزبيب في وسط وجنوب العاصمة.
وصادرت الفرق التفتيشية 5 مضخات في منطقة وادي السير تسحب آلاف الأمتار من المياه المرصودة للمواطنين.
وضبطت الفرق حفارة مخالفة في منطقة خان الزبيب جنوبي العاصمة خلف مستودع أحد المحلات التجارية، كانت تقوم بحفر بئر مخالفة.
وفي وقت سابق، أكّد الأمين العام لسلطة وادي الأردن، هشام الحيصة ، أن مخزونات السدود هذا الصيف وصلت إلى “الخطوط الحمراء”، مشيراً إلى أن السلطة وضعت “خطة طوارئ” لضمان تزويد المواطنين والمزارعين بالكميات اللازمة من المياه.
وكشف الحيصة في حينه، أن السلطة أعدت خطة طوارئ للتعامل مع عملية التزويد المائي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:03

بمساهمة من البريد الأردني مؤسسة حرير تطلق مبادرة “حقائب الأمل” في مادبا بالتعاون مع صندوق المعونة

21:43

رئيس الديوان الملكي يلتقي أكثر من ألفي شخصية من وجهاء وأبناء وبنات مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

20:38

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية

20:33

إغلاق مخبز وإنذار محال تجارية لمخالفتها الاشتراطات الصحية في عجلون

20:19

الأردن يدين استمرار إسرائيل في فرض القيود على وصول المساعدات الإنسانية لغزة

20:08

العيسوي يلتقي أكثر من ألفي شخصية من وجهاء وأبناء وبنات مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

20:04

شاهد بالفيديو: دبابة تثير الجدل في سوريا

19:54

كشفتها السوشيال ميديا.. تفاصيل مداهمة الفجوة السوداء بمصر

19:45

133 ألف لاجئ سوري غادروا الأردن عائدين إلى بلادهم منذ ديسمبر

19:23

الأردن يستمر بإيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

19:20

مسارات الإصلاح وأين الخلل ؟

19:17

مهرجان الفحيص – الأردن تاريخ وحضارة يوقد شعلته الـ32.. السبت

وفيات
وفيات الجمعة 22-8-2025وفيات الخميس 21-8-2025وفيات الأربعاء 20-8-2025وفيات الثلاثاء 19-8-2025وفيات الاثنين 18-8-2025