سلامة : استمرار حملات السيطرة على مصادر المياه تحت وطأة وضع مائي حرج

وطنا اليوم:قال الناطق باسم وزارة المياه والري، عمر سلامة، إن الوزارة وتحت وطأة الوضع المائي الحرج وشديد الضغط، تنفذ حملات إحكام وسيطرة على الاعتداءات المستمرة على مصادر المياه.

وأضاف سلامة أن الاعتداء الأخير على خط مياه الديسي، أربك دور المياه على شريحة واسعة من المواطنين في العاصمة والرصيفة.

وأكد سلامة تراجع حجم الاعتداءات على مصادر المياه، مشيرا في الوقت ذاته إلى استمرار حملات “الإحكام والسيطرة” وإنفاذ وتغليظ العقوبات بحق المعتدين.

وردمت كوادر وزارة المياه، الأربعاء، عددا من الآبار المخالفة في منطقتي وادي السير وخان الزبيب في وسط وجنوب العاصمة.

وصادرت الفرق التفتيشية 5 مضخات في منطقة وادي السير تسحب آلاف الأمتار من المياه المرصودة للمواطنين.

وضبطت الفرق حفارة مخالفة في منطقة خان الزبيب جنوبي العاصمة خلف مستودع أحد المحلات التجارية، كانت تقوم بحفر بئر مخالفة.

وفي وقت سابق، أكّد الأمين العام لسلطة وادي الأردن، هشام الحيصة ، أن مخزونات السدود هذا الصيف وصلت إلى “الخطوط الحمراء”، مشيراً إلى أن السلطة وضعت “خطة طوارئ” لضمان تزويد المواطنين والمزارعين بالكميات اللازمة من المياه.

وكشف الحيصة في حينه، أن السلطة أعدت خطة طوارئ للتعامل مع عملية التزويد المائي