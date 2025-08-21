بنك القاهرة عمان
67.8 دينار سعر الذهب عيار 21 بالأردن الخميس

21 أغسطس 2025
67.8 دينار سعر الذهب عيار 21 بالأردن الخميس

وطنا اليوم:بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، الخميس، عند 67.80 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة مقابل 65.60 دينارا لجهة الشراء.
وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 77.80 و45.80 و45.80 دينارا على التوالي


