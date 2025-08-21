20 دينارا متوسط تكلفة تجهيز الطالب للعام الدراسي

وطنا اليوم:كشف نقيب أصحاب المكتبات والقرطاسية، محمد حجير، عن تراجع ملحوظ في الإقبال على شراء مستلزمات الدراسة والقرطاسية رغم بدء الفصل الدراسي الأول الأسبوع المقبل مشيرًا إلى أن ضعف السيولة وتأخر صرف الرواتب وراء هذه الحالة .

وأوضح حجير ،أن تراجع القوة الشرائية لدى الأسر الأردنية أثّر سلبًا على أداء قطاع القرطاسية، متوقعًا تحسّن المبيعات خلال الأسبوع المقبل مع

بدء موعد الدوام المدرسي.

وأضاف أن تكلفة شراء المستلزمات القرطاسية لطالب واحد تتراوح بين 5 إلى 10 دنانير، في حين تتفاوت أسعار الحقائب المدرسية بين 5 إلى 30 دينارًا.

وقدّر حجير متوسط تكلفة تجهيز الطالب للعام الدراسي الجديد بنحو 20 دينارًا.

وبيّن أن تغوّل قطاعات تجارية أخرى على مجال بيع القرطاسية زاد من حدة الأزمة، حيث أصبحت المنتجات تُباع في أماكن غير متخصصة، ما أدى إلى خلق منافسة غير عادلة أضعفت قدرة المكتبات، التي تعتمد بشكل رئيسي على موسم العودة إلى المدارس.

وأكد حجير أن هذا الوضع يتطلب تدخلاً فاعلاً من الجهات الرقابية لضمان التزام المحال التجارية بتراخيصها والحد من الفوضى التي تشهدها السوق، بما يضمن العدالة في المنافسة ويحافظ على بقاء هذا القطاع