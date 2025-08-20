وزير الخارجية الروسي يكشف عن منح بلاده للأردن 1500 منحة دراسية

وطنا اليوم:كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، عن منح بلاده للأردنيين 1500 منحة دراسية.

وأبدى لافروف خلال مؤتمر صحفي في العاصمة موسكو جمعه مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، رغبة بلاده بتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية مع الأردن، مؤكدا ضرورة تفعيل العلاقات المشتركة.

وقال لافروف إن اللجنة الروسية الأردنية العليا للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني تلعب دورًا هامًا في تعزيز التعاون التجاري الثنائي.

وأضاف أن الدورة المقبلة لاجتماعها السابع ستعقد في موسكو قبل نهاية العام الحالي، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ونائب رئيس الوزراء الروسي دميتري باتروشيف.