بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

وزير الخارجية الروسي يكشف عن منح بلاده للأردن 1500 منحة دراسية

20 أغسطس 2025
وزير الخارجية الروسي يكشف عن منح بلاده للأردن 1500 منحة دراسية

وطنا اليوم:كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، عن منح بلاده للأردنيين 1500 منحة دراسية.
وأبدى لافروف خلال مؤتمر صحفي في العاصمة موسكو جمعه مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، رغبة بلاده بتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية مع الأردن، مؤكدا ضرورة تفعيل العلاقات المشتركة.
وقال لافروف إن اللجنة الروسية الأردنية العليا للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني تلعب دورًا هامًا في تعزيز التعاون التجاري الثنائي.
وأضاف أن الدورة المقبلة لاجتماعها السابع ستعقد في موسكو قبل نهاية العام الحالي، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ونائب رئيس الوزراء الروسي دميتري باتروشيف.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:03

بمساهمة من البريد الأردني مؤسسة حرير تطلق مبادرة “حقائب الأمل” في مادبا بالتعاون مع صندوق المعونة

21:43

رئيس الديوان الملكي يلتقي أكثر من ألفي شخصية من وجهاء وأبناء وبنات مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

20:38

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية

20:33

إغلاق مخبز وإنذار محال تجارية لمخالفتها الاشتراطات الصحية في عجلون

20:19

الأردن يدين استمرار إسرائيل في فرض القيود على وصول المساعدات الإنسانية لغزة

20:08

العيسوي يلتقي أكثر من ألفي شخصية من وجهاء وأبناء وبنات مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

20:04

شاهد بالفيديو: دبابة تثير الجدل في سوريا

19:54

كشفتها السوشيال ميديا.. تفاصيل مداهمة الفجوة السوداء بمصر

19:45

133 ألف لاجئ سوري غادروا الأردن عائدين إلى بلادهم منذ ديسمبر

19:23

الأردن يستمر بإيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

19:20

مسارات الإصلاح وأين الخلل ؟

19:17

مهرجان الفحيص – الأردن تاريخ وحضارة يوقد شعلته الـ32.. السبت

وفيات
وفيات الجمعة 22-8-2025وفيات الخميس 21-8-2025وفيات الأربعاء 20-8-2025وفيات الثلاثاء 19-8-2025وفيات الاثنين 18-8-2025