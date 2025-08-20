وزير الخارجية ونظيره الروسي يعقدان مباحثات موسعة في موسكو

وطنا اليوم:عقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الأربعاء، مباحثات موسعة مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو.

وكان الصفدي قد وصل في وقت سابق إلى روسيا الاتحادية في زيارة عمل، يبحث خلالها مع لافروف سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الأردن وروسيا في مختلف المجالات.

كما تناولت المباحثات الأوضاع الإقليمية، خصوصا الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار في غزة، وإنهاء العدوان، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والفورية إلى القطاع المحاصر.