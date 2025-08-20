وزير الطاقة يفتتح أول محطة لتعبئة المركبات بالغاز الطبيعي المضغوط في الأردن

وطنا اليوم:افتتح وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الأربعاء، أول محطة في المملكة لتعبئة المركبات والشاحنات بالغاز الطبيعي المضغوط، وذلك في منطقة الموقر بجانب الشركة الوطنية لصناعة الكلورين.

ويأتي افتتاح المحطة ضمن مشروع “وطني” لمعالجة وبيع الغاز الطبيعي الأردني، الهادف إلى تعزيز الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة وبديلة، وتخفيض كلف النقل، ودعم توجهات المملكة نحو الاستدامة البيئية وتقليل الاعتماد على المشتقات النفطية.

وأكد الوزير الخرابشة أن هذا المشروع يشكل خطوة متقدمة في مسيرة توطين صناعة الطاقة النظيفة في الأردن، مشيراً إلى أن الاعتماد على الغاز الطبيعي المحلي يسهم في تعزيز أمن التزود بالطاقة، ويدعم الاقتصاد الوطني من خلال استثمار موارد البلاد.

من جانبها، أوضحت إدارة مشروع “وطني” أن المحطة الجديدة تمثل نواة لبنية تحتية حديثة تمكّن من التوسع في استخدام الغاز الطبيعي المضغوط في قطاع النقل، بما يحقق وفورات مالية وبيئية كبيرة، ويساعد على خفض الانبعاثات الضارة.

ويُعد هذا الإنجاز محطة فارقة في مسيرة قطاع الطاقة الأردني، إذ يفتح المجال أمام استثمارات جديدة في مجال الطاقة النظيفة، ويعزز مكانة الأردن كنموذج إقليمي في تبني حلول مستدامة وصديقة للبيئة.

وقال الخرابشة إننا بجهود أبناء الوطن مصرون على تحويل التحديات في قطاع الطاقة إلى فرص.

ونسعى للاعتماد على مصادرنا المحلية، وخاصة بعد ثبوت وجود كميات تجارية من الغاز الطبيعي في حقل الريشة.

وأشار إلى أن الغاز الطبيعي المنتج محليا لا بد من استغلاله بالتجمعات الصناعية، والشبكات وكذلك المشروع الجاري افتتاحه، والذي يزود قطاع النقل بالغاز عوضا عن مادة الديزل، ويحل مشكلة كلف الطاقة بقطاع النقل، ويخفضها بما لا يقل عن 60 %، وبالتالي يسهم في تقليل كلف تشغيل القطاعات ويسهم في توسيعها وتوليدها لفرص العمل.

وأكد أننا نشهد نقلة نوعية في قطاع الطاقة خلال سنوات بتمديد الغاز الطبيعي إلى محافظتي العاصمة والزرقاء قريبا