إنتهاء تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2025-2026

20 أغسطس 2025
وطنا اليوم:أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأربعاء عن إنتهاء عملية تقديم طلبات القبول الموحد في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2025-2026، وقال المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب بأن عدد الطلبات المقدمة والمخزنة بشكل صحيح قد بلغ (78047) ثمانية وسبعون ألفاً وسبعة وأربعون طلباً، منها (74694) أربعة وسبعون ألفاً وستمائة وأربعة وتسعون طلباً تم تسديد رسم تقديم الطلب، في حين أن هناك (3353) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وخمسون طلباً لم يتم تسديد رسم تقديم الطلب حتى اللحظة، وأضاف الخطيب بأن الطلبة الذين لم يسددوا رسم تقديم الطلب أمامهم فرصة أخيرة حتى الساعة الثالثة والنصف من عصر اليوم الأربعاء لتسديد رسم تقديم الطلب، وبخلاف ذلك سيتم إلغاء طلباتهم واستبعادهم من عملية المنافسة


