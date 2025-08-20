ترامب يطمع بدخول الجنة من بوابة أوكرانيا

وطنا اليوم:اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه إذا تمكن من تحقيق السلام في أوكرانيا فإن هذا الإنجاز قد يساعده على “دخول الجنة”، مشيرا إلى أن فرصه ضعيفة حاليا في نيل ذلك.

وسبق لترامب البالغ من العمر 79 عاما أن لمح إلى رغبته بإنهاء الحرب في أوكرانيا للحصول على جائزة نوبل للسلام التي لا يفوت فرصة إلا ويؤكد أنه يستحقها عن جدارة، رغم كل الانتقادات.

وغداة استضافته في البيت الأبيض قمة جمعته بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والعديد من القادة الأوروبيين لإيجاد حل للنزاع بين كييف وموسكو، كشف ترامب في مقابلة تلفزيونية الثلاثاء عن دافع أخروي لمساعيه السلمية هذه.

وقال الرئيس الجمهوري عبر برنامج تبثّه “فوكس نيوز”، شبكة التلفزيون المفضلة لدى المحافظين، “أريد أن أحاول دخول الجنة إن أمكن”.

وأضاف “أسمع أنني لست في وضع جيد، وأنني فعلا في أسفل السلم! لكن إذا تمكنت من دخول الجنة، فسيكون هذا أحد الأسباب”.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية فإن ترامب الذي تزوج 3 مرات وواجه في الكونغرس إجراءين لعزله هو أبعد ما يكون عن القداسة إذ إنه تورط على مر السنين بفضائح عديدة، كما أنه دخل التاريخ كأول رئيس أميركي يدان جنائيا بسبب عدم إفصاحه عن أموال دفعها لنجمة أفلام إباحية لشراء صمتها.

لكنّ لهجة الرئيس الجمهوري باتت أكثر روحانية منذ نجاته من محاولة اغتيال في العام الماضي.

وخلال حفل تنصيبه لولايته الرئاسية الثانية في يناير/كانون الثاني الماضي، قال ترامب “الرب أنقذني لأعيد لأميركا عظمتها”.

ويحظى قطب العقارات السابق بدعم كامل من اليمين الديني الأميركي، وهو اليوم يسعى للظهور بمظهر أكثر تدينا مما كان عليه في ولايته الأولى.

وتعليقا على رغبة ترامب بدخول الجنة من بوابة السلام في أوكرانيا، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت للصحفيين الثلاثاء إن “الرئيس كان جادا” عندما أدلى بهذا التصريح.

وأضافت ليفيت التي تقول إنها تؤدي بنفسها صلوات قبل مؤتمراتها اليومية “أعتقد أن الرئيس يريد دخول الجنة، على غرار ما نحن جميعا في هذه القاعة، على ما آمل، نريد ذلك”.