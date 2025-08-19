سماوي يعلن عن انطلاق فعاليات مهرجان الفحيص للعام الحالي 2025

وطنا اليوم -،أعلنت إدارة مهرجان الفحيص، اليوم الثلاثاء، عن فعاليات المهرجان للعام الحالي في دورته الـ32، الذي سيفتتح في الفترة 23 آب الحالي ويستمر إلى 28 من شهر نفسه، وسيكون برعاية وزير الثقافة مصطفى الرواشدة تحت شعار “الأردن تاريخ وحضارة” .

وقال متصرف لواء ماحص والفحيص الدكتور صفوان المبيضين إن المهرجان أصبح محطة راسخة في وجدان الأردنيين، ومنظرا وطنيا يعبر عن هوية الأردن، ورسالة حضارية تعكس أصالة الوطن وانفتاحه على العالم.

وأضاف أن المهرجان يربط بين الحاضر والماضي ويبرز إرث مدينة الفحيص العريق، وما يحمله من عمق تاريخي وروحي ويفسح مساحة رحبة للفن والإبداع والفكر تلتقي به الأجيال وتتعانق به الثقافات، وتعزيز حضور الأردن على الخارطة الثقافية العربية والدولية.

ولفت إلى أن المهرجان يمثل نموذجا للتنمية المحلية ويسهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية ويدعم المجتمع المحلي من خلال إشراكه في مختلف الأنشطة، بما يعكس الشراكة الحقيقية بين الثقافة والمجتمع.

من جانبه، قال رئيس لجنة بلدية الفحيص المهندس عماد الحياري، إن البلدية تلعب دورا رئيسيا في توفير مساحات مناسبة للمهرجان، لأهميته في تنشيط الحركة السياحية وعرض المنتوجات المحلية والصناعات اليدوية والحرفية، كما أن النشاط الفني المصاحب للمهرجان يعرف بالأماكن التي يقام عليها، خاصة مدينة الفحيص.

وأستعرض المدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي الفعاليات التي ستقام خلال المهرجان، إذ سيكون حفل الافتتاح بعنوان “حبيب جريس” الساعة السابعة مساءا على مسرح القناطر وهو المسرح المعتمد لإقامة كل الفعاليات الفنية.

وأشار إلى أن الافتتاح سيكون مدته 20 دقيقة كمناجاة بين شعر جريس سماوي وغناء كلمات حبيب الزيود، موضحا أن المهرجان اتجه إلى الفرق الأدائية الجماعية، وسيقدم المهرجان نموذجين هما “فرقة تكات” من سوريا، و”بنت البلد” من مصر، لتقديم نماذج من الغناء العربي، كما سيكون هناك فعاليات للفنانين باسل جريسات من الأردن، و”ليلة من الزمن الجميل” لفنانين من الأردن ولبنان وفلسطين وهم: نتالي سمعان وعبد الرحمن الخضور وياسمين أحمد وسائد حتر وجورج نعمة وفراس طعيمة وهيثم إلياس وزهير فرنسيس.

وبين سماوي أن شخصية مهرجان الفحيص هذا العام ستكون للمرحوم معروف البخيت، سيتحدث بها سمير الحباشنة ووجيه عزايزة والدكتورة سوزان البخيت، كما سيكون هناك أمسية شعرية للشعراء حسن ناجي من الأردن وعبود الجابري من العراق، وندوة تكريم الرواد عن قطاع الاقتصاد ستكرم شركة زين وعن قطاع التعليم الدكتور نذير عبيدات وعن قطاع الفنون الدكتور أميل حداد وعن قطاع الكاتبات والمؤرخات الدكتورة هند أبو الشعر.

وأشار سماوي إلى أنه ستقام ندوة بعنوان “الأردن مستقر في محيط ملتهب” وسيتحدث بها الدكتور عبد الرؤوف الروابدة والدكتور محمد المسفر من قطر والدكتور محمد أبو رمان، إضافة إلى ندوة المسؤولية التاريخية للأردن اتجاه فلسطين للمتحدثين الدكتور مهند مبيضين وحمادة فراعنة.

كما استعرض سماوي فعاليات “دارة حمزة” ومطبخها الشعبي لعدد من الأكلات التراثية، ومعرض اللوحات الفنية للفنان حازم النمراوي، وعازف البيانو حمزة عكروش مع العازف باسم الحمصي، وورشة حرف يدوية، وزومبا أطفال، وورشة صناعة الدمى ومشاركة الفنانين أيمن الفرد وسيف حوامدة وينال المصري من الأردن