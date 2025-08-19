بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

المعايطة يرعى تخريج كوكبة من مستجدي الأمن العام

50 ثانية ago
المعايطة يرعى تخريج كوكبة من مستجدي الأمن العام

وطنا اليوم:رعى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج دفعة جديدة من كتائب الشرطة المستجدين، والتي عقدت في مدرسة تدريب قوات الدرك /الكفرين.
واستعرض اللواء المعايطة خلال مراسم التخريج، طابور الخريجين الذين تقدموا من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والعادي بكفاءة عالية عكست مستوى الحرفية والانضباط الذي وصلوا إليه خلال فترة التدريب.
واشتملت الدورة التدريبية على عدد من البرامج النظرية والعملية المكثفة التي تناولت الجوانب الشرطية والإدارية والقانونية، بالإضافة إلى تدريبات ميدانية حول كيفية استخدام الأسلحة المختلفة، والدفاع عن النفس، واللياقة البدنية.
وفي نهاية التخريج الذي حضره عدد من كبار ضباط الأمن العام وذوو الخريجين، وزع اللواء المعايطة الجوائز التقديرية على مستحقيها.اللواء المعايطة يرعى تخريج كوكبة من مستجدي الأمن العام
رعى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج دفعة جديدة من كتائب الشرطة المستجدين، والتي عقدت في مدرسة تدريب قوات الدرك /الكفرين.
واستعرض اللواء المعايطة خلال مراسم التخريج، طابور الخريجين الذين تقدموا من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والعادي بكفاءة عالية عكست مستوى الحرفية والانضباط الذي وصلوا إليه خلال فترة التدريب.
واشتملت الدورة التدريبية على عدد من البرامج النظرية والعملية المكثفة التي تناولت الجوانب الشرطية والإدارية والقانونية، بالإضافة إلى تدريبات ميدانية حول كيفية استخدام الأسلحة المختلفة، والدفاع عن النفس، واللياقة البدنية.
وفي نهاية التخريج الذي حضره عدد من كبار ضباط الأمن العام وذوو الخريجين، وزع اللواء المعايطة الجوائز التقديرية على مستحقيها.اللواء المعايطة يرعى تخريج كوكبة من مستجدي الأمن العام
رعى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج دفعة جديدة من كتائب الشرطة المستجدين، والتي عقدت في مدرسة تدريب قوات الدرك /الكفرين.
واستعرض اللواء المعايطة خلال مراسم التخريج، طابور الخريجين الذين تقدموا من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والعادي بكفاءة عالية عكست مستوى الحرفية والانضباط الذي وصلوا إليه خلال فترة التدريب.
واشتملت الدورة التدريبية على عدد من البرامج النظرية والعملية المكثفة التي تناولت الجوانب الشرطية والإدارية والقانونية، بالإضافة إلى تدريبات ميدانية حول كيفية استخدام الأسلحة المختلفة، والدفاع عن النفس، واللياقة البدنية.
وفي نهاية التخريج الذي حضره عدد من كبار ضباط الأمن العام وذوو الخريجين، وزع اللواء المعايطة الجوائز التقديرية على مستحقيها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:39

جولة مشاورات سياسية بين الأردن وجنوب أفريقيا

20:28

العثور على جثة رضيع ملقاة بين الأشجار في ماعين

20:25

لم يحتمل الألم.. وفاة الطفل الغزاوي عبدالله أبوزرقة من شدة الجوع

20:13

موجة الحر في إسبانيا تسجل 1149 وفاة خلال 16 يومًا

20:01

نتنياهو يهاجم ماكرون: الاعتراف بفلسطين زاد من معاداة السامية

19:51

شحادة: انتهاء عمليات تصحيح الدفاتر الامتحانية لجيل ٢٠٠٨

19:48

وزير الصناعة والتجارة يلتقي المستثمرين في مدينة مادبا الصناعية

19:22

المناصير : بلدية الكرك مفلسة ومديونة بـ32 مليون دينار

19:17

مشاجرة في ماركا الشمالية تتسبب بإحراق مركبة والأمن يتدخل

19:12

وزير الخارجية يبدأ غدا زيارة عمل إلى روسيا

19:09

الدكتور محمد الهواوشة يكتب: ولي العهد وتفعيل خدمة العلم: خطوة جريئة في وقتها الحساس

19:08

الأمير الحسين يعمل بصمت وثقة

وفيات
وفيات الثلاثاء 19-8-2025وفيات الاثنين 18-8-2025وفيات الأحد 17-8-2025وفيات الجمعة 15-8-2025الحاج عفيف عوده الله الرواشده ابو خلف في ذمة الله