بعد رد حماس.. تل ابيب تطالب بـ كل الرهائن وتتعهد بالحسم

وطنا اليوم:نقلت هيئة البث الإسرائيلية (راديو كان) عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله الثلاثاء، إن إسرائيل تطالب بالإفراج عن كل المحتجزين في قطاع غزة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق محتمل لهدنة تستمر 60 يوما والإفراج عن نصف المحتجزين الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في القطاع.

وكانت حركة حماس أبلغت الوسطاء المصريين والقطريين الاثنين، موافقتها على مقترح جديد سلّموها إياه في القاهرة بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مدة 60 يوما، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين على دفعتين.

وعلى مدى أكثر من 22 شهرا، لم تثمر جهود الوسطاء في تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في الحرب التي اندلعت في 7 تشرين الأول 2023.

وأتى المقترح الجديد بعد إقرار المجلس الأمني في إسرائيل خطة للسيطرة على مدينة غزة في شمال القطاع، ووسط تحذيرات دولية من انتشار الجوع في القطاع المدمّر والمحاصر وبلوغه حافة المجاعة.

ولا يزال 49 شخصا محتجزين في قطاع غزة بينهم 27 قتيلا بحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي. وكانت حماس اقتادت 251 شخصا إلى قطاع غزة خلال هجومها على إسرائيل وقد أفرج عن غالبيتهم على دفعتين.

وكانت حركة حماس قد أعلنت، الإثنين، موافقتها على المقترح الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي قدمته مصر وقطر.

وأوضحت الحركة أنها والفصائل الفلسطينية أبلغت موافقتها على المقترح الذي قدم لها من الوسيطين المصري والقطري”.

والثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن مقترح وقف إطلاق النار الأحدث في غزة الذي وافقت عليه حركة حماس “يكاد يتطابق” مع خطة سابقة طرحها المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في الدوحة: “استلمنا الرد كما قلنا من حركة حماس. بالنسبة لنا هو رد إيجابي جدا ويمثل صورة شبه متطابقة لما تمت الموافقة عليه مسبقا من الطرف الإسرائيلي”.