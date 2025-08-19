الصحفيين : تعديلات جديدة على تعليمات قبول العضوية

وطنا اليوم:اعتمد مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، أمس الاثنين، في جلسة استثنائية برئاسة النقيب طارق المومني، تعديلات جديدة على تعليمات قبول العضوية في النقابة، على أن يبدأ العمل بها فور إقرارها من قبل المجلس.

وتهدف التعديلات، بحسب النقابة، إلى تجويد العمل النقابي والارتقاء بمستوى المهنة، بما ينعكس إيجابًا على أداء المؤسسات الصحفية والإعلامية والزميلات والزملاء العاملين فيها.

ونصّت الفقرة (و) من المادة (3) على إلزام المتقدمين لاجتياز امتحان لغوي في اللغة العربية و/أو اللغة الإنجليزية، تجريه جهة محايدة من المؤسسات التعليمية الحكومية، للتحقق من كفاءتهم.

كما منحت المادة (4) لجنة العضوية صلاحية قبول الصحفي تحت التدريب إذا كان معينا بعقد سنوي في مؤسسة صحفية أو إعلامية، بشرط مضي سنتين من الخدمة الفعلية في دوائر الأخبار والتحرير مع تقديم ما يثبت ذلك.

وبموجب المادة (6)، يتعيّن على طالب التدريب إثبات عمله الفعلي لدى المؤسسة الصحفية أو الإعلامية، من خلال شهادة صادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إضافة إلى كشوفات تحويل الراتب لآخر سنة من البنك المعتمد.

وتُلزم المادة (5) المؤسسات الصحفية والإعلامية المعتمدة من مجلس النقابة بمتابعة المتدربين تحت إشرافها ومسؤوليتها، فيما يحق للمجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من التزام المتدرب بالتدريب الفعلي، بما في ذلك شطب اسمه من سجل المتدربين في حال ثبوت العكس.

يُشار إلى أن هذه التعليمات الجديدة تلغي التعليمات السابقة الصادرة بتاريخ 1 آب 2017، وتعدّ خطوة لفرض معايير أكثر مهنية ودقة في قبول الأعضاء الجدد في النقابة