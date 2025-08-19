بنك القاهرة عمان
الملك يستقبل سلام ويؤكد دعم الأردن الكامل للأشقاء اللبنانيين

12 دقيقة ago
الملك يستقبل سلام ويؤكد دعم الأردن الكامل للأشقاء اللبنانيين

وطنا اليوم:أكد جلالة الملك عبدﷲ الثاني لدى استقباله رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الثلاثاء، دعم الأردن الكامل للبنان في تعزيز أمنه والحفاظ على سيادته.
وأشار جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، إلى أهمية توسيع التعاون بين الأردن ولبنان في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية.
ودعا جلالة الملك خلال اللقاء، الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إلى إدامة التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق الاستقرار الإقليمي.
وبالحديث عن سوريا، بين جلالته أن أمن سوريا واستقرارها أولوية مشتركة، لافتا إلى دعم الأردن لجهود الأشقاء السوريين في الحفاظ على استقرار بلدهم وسيادته وسلامة مواطنيه.
وعلى صعيد المستجدات بالمنطقة، جدد جلالته التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية للأهالي للحد من معاناتهم.
وأعاد جلالة الملك التأكيد على رفض الأردن القاطع لخطط إسرائيل الرامية لتوسيع نفوذها في الضفة الغربية والمنطقة.
وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة.


