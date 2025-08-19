وزير الطاقة يفتتح أول محطة للتسخين الصناعي بالطاقة الشمسية في الأردن

وطنا اليوم:افتتح وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أمس الاثنين، أول محطة للتسخين الصناعي تعتمد على تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV)، وذلك في مدينة الموقر الصناعية.

المحطة أنشأتها شركة روتوغرافيا الأردن – وليد الكيلاني وشركاه الصناعية، الرائدة في حلول طباعة التعبئة والتغليف، لتكون بذلك أول مشروع من نوعه في المملكة، يشكّل نقلة نوعية في توظيف الطاقة المتجددة داخل القطاع الصناعي.

وأكد الخرابشة خلال الافتتاح، أن الوزارة ماضية في تشجيع هذا النوع من المشاريع لخفض تكاليف الطاقة على الصناعات الوطنية، وتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة في قطاع تقنيات التسخين الصناعي باستخدام الطاقة الشمسية، وهو قطاع بدأت المملكة تحتل فيه موقعًا رياديًا عربيًا.

وبيّن الوزير أن الحكومة تدعم مشاريع الطاقة المتجددة من خلال إدماج معداتها ضمن نظام ربط منشآت الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية، وإعفائها من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، بما يقلّل الكلف مقارنة باستخدام الديزل والغاز، إلى جانب مراعاة المتطلبات البيئية.

وتُظهر المؤشرات الأولية أن مشاريع التسخين الصناعي القائمة على الطاقة الشمسية الكهروضوئية تحقق فترة استرداد استثمارية تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، مع نسب توفير تصل إلى 40 – 90% من كلف الطاقة السنوية، ما يمنح المصانع وفراً مستدامًا يمتد لنحو 25 عامًا من عمر المشروع.

وتُعد شركة قوة الصناعة لحلول الطاقة، التي تأسست عام 2014، من أبرز الجهات المحلية المتخصصة في تقديم حلول تكنولوجية متقدمة في مجالات الطاقة المتجددة الكهربائية والحرارية، إذ توفر أنظمة للتسخين الصناعي (بخار، زيت، هواء) باستخدام تقنيات الطاقة الشمسية المركزة (CSP) والكهروضوئية (PV)، مع الاعتماد على أنظمة تحكم صناعي حديثة.

وتشير دراسات الجدوى إلى أن أنظمة الطاقة الشمسية الحرارية تحقق عائدًا سنويًا على الاستثمار يتراوح بين 20% و33% تبعًا لأسعار الوقود التقليدي، فيما تبرز أنظمة الطاقة الشمسية المركزة (CSP) بكفاءتها العالية، حيث تتطلب نصف المساحة مقارنة بالأنظمة الكهروضوئية لإنتاج القدرة ذاتها.