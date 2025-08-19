حسان: الواقع لا يشير لوهم إسرائيل الكبرى بل لإسرائيل المنبوذة المعزولة المحاربة

وطنا اليوم:أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان خلال مباحثاته مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني، أن الأردن ماضٍ في دعم لبنان الشقيق وسيادته واستقراره وازدهاره، انسجامًا مع التوجيهات الملكية الداعية دومًا إلى الوقوف إلى جانب لبنان وتعزيز قدرته على بسط مؤسساته لسلطاتها وسيادتها على كامل أراضيه.

وشدّد حسّان على أن المنطقة اليوم أمام مشروعين متناقضين: الأول تسعى إليه الدول العربية وهو مبني على تثبيت الاستقرار وتمكين الشعوب من العمل نحو الازدهار والمنعة، والثاني يصرّ عليه المتطرفون في إسرائيل ويتمثل في استدامة وتوسعة وتعميق الصراعات بما يغذي الكراهية ويكرّس الحروب.

وقال رئيس الوزراء إن “الواقع لا يشير إلى وهم إسرائيل الكبرى، بل إلى إسرائيل المنبوذة المعزولة المحارَبة المحاصَرة، بسبب سياسات التوحش والتطرف التي تنتهجها”، مؤكداً أن ما يجري من مجازر وعدوان يكرّس عزلة إسرائيل ويعمّق رفض الشعوب لها في المنطقة والعالم.

وأضاف أن “الأردن يسمع عن رؤى وطروحات مغزاها استدامة الحرب بلا نهاية، لكن الواقع يثبت أن استمرار سياسات الاحتلال والعدوان لن يغفر لها أحد، وأن الشعوب ستظل ترفضها وتقاومها”، مشيرًا إلى أن الطريق الوحيد للأمن والاستقرار يمر عبر إنهاء الاحتلال وإقامة سلام عادل وشامل.