رغم الظروف الصعبة.. الخيرية الهاشمية ترسم الابتسامة على وجوه أطفال غزة الأيتام

وطنا اليوم:برعاية الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والحملة الأردنية، أقامت جمعية الوفاء للأيتام في جنوب قطاع غزة حفل تخريج مميز جمع الأطفال الأيتام وذويهم.

وتخلل الحفل فقرات متنوعة، جسّد من خلالها الأطفال قوة الإرادة والتحدي للظروف الصعبة التي يعيشونها.

وكانت الفرحة والابتسامة حاضرتين على وجوه الأطفال رغم كل ما يحيط بهم، في مشهد يعكس الجهود الأردنية الإغاثية والإنسانية الراسخة في الوقوف إلى جانب أهلنا في غزة.