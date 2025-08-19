بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

رغم الظروف الصعبة.. الخيرية الهاشمية ترسم الابتسامة على وجوه أطفال غزة الأيتام

22 ثانية ago
رغم الظروف الصعبة.. الخيرية الهاشمية ترسم الابتسامة على وجوه أطفال غزة الأيتام

وطنا اليوم:برعاية الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والحملة الأردنية، أقامت جمعية الوفاء للأيتام في جنوب قطاع غزة حفل تخريج مميز جمع الأطفال الأيتام وذويهم.
وتخلل الحفل فقرات متنوعة، جسّد من خلالها الأطفال قوة الإرادة والتحدي للظروف الصعبة التي يعيشونها.
وكانت الفرحة والابتسامة حاضرتين على وجوه الأطفال رغم كل ما يحيط بهم، في مشهد يعكس الجهود الأردنية الإغاثية والإنسانية الراسخة في الوقوف إلى جانب أهلنا في غزة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:27

مستو : إصدار أول ترخيص لمشغل طائرات مسيرة في الأردن قريبا

12:21

وزير العدل: بدء التوقيع الرقمي داخل المحاكم في أيلول

12:15

الرواد يبحث مع سفير جمهورية رواندا في عمان التعاون المشترك في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية

12:13

إطلاق منصة جاهز لتأهيل وتدريب الكوادر العاملة في العملية الانتخابية

12:03

الضريبة تعتمد التوقيع الالكتروني على تقارير ومذكرات التدقيق

11:56

حسان يستقبل سلام في رئاسة الوزراء

11:53

إعادة تفعيل خدمة العلم في الأردن تفجر غضبا ضد حكومة نتنياهو

11:44

حادث مأساوي يهز مصر.. وفاة طفل بسبب وجبة شهيرة

11:36

كابيتال بنك يرسّخ التزامه بالتمكين المالي للشباب بإطلاق النسخة الثانية من برنامج “Money Matters”

11:19

وفاة 4 أردنيين إثر حادث سير وقع داخل الأراضي السورية

11:12

الارصاد: لا موجات حارة حتى نهاية آب

11:00

كلية التعليم التقني في عمان الأهلية : تجسيد لرؤية التحديث الاقتصادي وبوابة لمستقبل مهني مضمون

وفيات
وفيات الثلاثاء 19-8-2025وفيات الاثنين 18-8-2025وفيات الأحد 17-8-2025وفيات الجمعة 15-8-2025الحاج عفيف عوده الله الرواشده ابو خلف في ذمة الله