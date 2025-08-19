مستو : إصدار أول ترخيص لمشغل طائرات مسيرة في الأردن قريبا

وطنا اليوم:أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، الثلاثاء، أن الهيئة بصدد إصدار أول ترخيص لمشغل طائرات مسيرة في الأردن الأسبوع الحالي.

وبين مستو في تصريح أن التعليمات الخاصة بالطائرات المسيرة لسنة 2025 والصادرة بموجب قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007، تمنح ترخيص الطائرات المسيرة لأغراض متعددة وفي قطاعات مختلفة.

وأكد مستو أن التعليمات الجديدة تم إصدارها لتؤطر تشغيل الطائرات المسيرة بشكل تمنح الترخيص لغايات تصويرية وإعلانية.

ووفقا للتعليمات الجديدة تمنح الرخصة بعد إعطاء الموافقات الأمنية اللازمة من قبل الجهات ذات العلاقة، حيث تشمل الموافقة على الأشخاص العاملين لدى طالب الترخيص وكل من يرتبط بتشغيل أو التعامل المباشر مع الطائرات ومقرات مزاولة عمل تشغيل وتسيير وتصنيع هذه الطائرات.

ووفقا للتعليمات فإن يتم إصدار موافقة لطالب الترخيص لممارسة الغايات التالية التصوير للإنتاج الفني وصناعة الأفلام وتصوير للدعاية الإعلان والتصوير للتسويق السياحي والتصوير للمناسبات الخاصة والتصوير لإعداد الخرائط والمسج الجغرافي، تنظيف المباني والمنشآت والمراقبة الأمنية على المنشآت وإدارة وتخزين وتشغيل عمليات الطائرات المسيرة ومراقبة المحاصيل الزراعية وتوزيع ورش الأسمدة المبيدات وتوصيل الطرود الصغيرة التفتيش على البنية التحتية.

وكان مستو قال في نيسان الماضي إن 10 شركات تقدمت بطلبات ترخيص لامتلاك طائرات مسيرة (الدرون)، 3 منها استكملت إجراءات ترخيص امتلاك هذه الطائرات بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار تعليمات لتنظيم استعمالها، ضمن مبادرات ومتابعات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل.

وأضاف مستو في حينه أن الغايات التي ترغب الشركات من أجلها في امتلاك الطائرات المسيرة تتنوع بين السياحة، والتصوير، والمسح الجوي، وبعضها يهدف إلى تنظيف الأبنية الشاهقة