بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

الرواد يبحث مع سفير جمهورية رواندا في عمان التعاون المشترك في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية

25 ثانية ago
الرواد يبحث مع سفير جمهورية رواندا في عمان التعاون المشترك في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية

وطنا اليوم:استقبل الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عبدالوهاب الرواد في مقر الشركة، سفير جمهورية رواندا في عمان جيمس نغانغو.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية، وبما يلبي احتياجات السوق الرواندي في هذا المجال.

وأكد المهندس الرواد خلال اللقاء عمق العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية، وأهمية تعزيزها.
وقال إن شركة مناجم الفوسفات الأردنية وانسجاماً مع الرؤية الملكية لتعزيز الاستثمار، منفتحة على الأسواق العالمية، وتسعى إلى تنويع شراكاتها بما يعزز حضورها وقدرتها التنافسية في سوق الأسمدة العالمي، مشيرا الى حرص الشركة على التوسع في شراكاتها مع مختلف الدول، واستعدادها للتعاون مع رواندا في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية وتلبية احتياجات السوق الرواندي في هذا المجال.

من جهته، أكد السفير نغانغو عمق العلاقات التي تربط الأردن ورواندا، وحرص بلاده على تطويرها بما يخدم مصلحة الجانبين.
وأبدى استعداد بلاده لترتيب لقاءات مشتركة بين المعنيين بقطاع الأسمدة الفوسفاتية في رواندا، وشركة مناجم الفوسفات الأردنية، لبحث تأسيس شراكة بين الطرفين والاستفادة من الخبرات الأردنية في هذا المجال.
وأشاد السفير نغانغو بالمستوى المتميز الذي حققته شركة مناجم الفوسفات الأردنية في مجال إنتاج وصناعة الأسمدة الفوسفاتية واستخداماتها، واصفاً زيارته للشركة بالمثمرة، ومؤكداً أنها تؤسس لمزيد من علاقات التعاون المشترك.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:13

إطلاق منصة جاهز لتأهيل وتدريب الكوادر العاملة في العملية الانتخابية

12:03

الضريبة تعتمد التوقيع الالكتروني على تقارير ومذكرات التدقيق

11:56

حسان يستقبل سلام في رئاسة الوزراء

11:53

إعادة تفعيل خدمة العلم في الأردن تفجر غضبا ضد حكومة نتنياهو

11:44

حادث مأساوي يهز مصر.. وفاة طفل بسبب وجبة شهيرة

11:36

كابيتال بنك يرسّخ التزامه بالتمكين المالي للشباب بإطلاق النسخة الثانية من برنامج “Money Matters”

11:19

وفاة 4 أردنيين إثر حادث سير وقع داخل الأراضي السورية

11:12

الارصاد: لا موجات حارة حتى نهاية آب

11:00

كلية التعليم التقني في عمان الأهلية : تجسيد لرؤية التحديث الاقتصادي وبوابة لمستقبل مهني مضمون

10:57

وفاة شاعر سعودي سقط من جبل في عٌمان

10:46

بعد 8 أشهر على دفنها .. عائلة تفجع بابنتها أسيرة في سجون الاحتلال

10:25

وفيات الثلاثاء 19-8-2025

وفيات
وفيات الثلاثاء 19-8-2025وفيات الاثنين 18-8-2025وفيات الأحد 17-8-2025وفيات الجمعة 15-8-2025الحاج عفيف عوده الله الرواشده ابو خلف في ذمة الله