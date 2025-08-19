الرواد يبحث مع سفير جمهورية رواندا في عمان التعاون المشترك في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية

وطنا اليوم:استقبل الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عبدالوهاب الرواد في مقر الشركة، سفير جمهورية رواندا في عمان جيمس نغانغو.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية، وبما يلبي احتياجات السوق الرواندي في هذا المجال.

وأكد المهندس الرواد خلال اللقاء عمق العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية، وأهمية تعزيزها.

وقال إن شركة مناجم الفوسفات الأردنية وانسجاماً مع الرؤية الملكية لتعزيز الاستثمار، منفتحة على الأسواق العالمية، وتسعى إلى تنويع شراكاتها بما يعزز حضورها وقدرتها التنافسية في سوق الأسمدة العالمي، مشيرا الى حرص الشركة على التوسع في شراكاتها مع مختلف الدول، واستعدادها للتعاون مع رواندا في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية وتلبية احتياجات السوق الرواندي في هذا المجال.

من جهته، أكد السفير نغانغو عمق العلاقات التي تربط الأردن ورواندا، وحرص بلاده على تطويرها بما يخدم مصلحة الجانبين.

وأبدى استعداد بلاده لترتيب لقاءات مشتركة بين المعنيين بقطاع الأسمدة الفوسفاتية في رواندا، وشركة مناجم الفوسفات الأردنية، لبحث تأسيس شراكة بين الطرفين والاستفادة من الخبرات الأردنية في هذا المجال.

وأشاد السفير نغانغو بالمستوى المتميز الذي حققته شركة مناجم الفوسفات الأردنية في مجال إنتاج وصناعة الأسمدة الفوسفاتية واستخداماتها، واصفاً زيارته للشركة بالمثمرة، ومؤكداً أنها تؤسس لمزيد من علاقات التعاون المشترك.