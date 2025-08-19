الارصاد: لا موجات حارة حتى نهاية آب

وطنا اليوم:أكد مدير الأرصاد الجوية، رائد رافد ال خطاب، أن التحليلات العددية ومتابعة حركة الكتل الهوائية تشير إلى استقرار الأجواء وعدم حدوث أي ارتفاعات ملموسة على درجات الحرارة في الايام المقبلة.

وقال آل خطاب، إنه لا يُتوقع –بمشيئة الله– تأثر المملكة بموجات حارة حتى نهاية شهر آب الحالي.

وأضاف أن دائرة الأرصاد الجوية ستواصل مراقبة المستجدات الجوية أولاً بأول، وستقوم بتزويد المواطنين بأي تحديثات حال صدورها