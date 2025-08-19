بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الارصاد: لا موجات حارة حتى نهاية آب

31 ثانية ago
الارصاد: لا موجات حارة حتى نهاية آب

وطنا اليوم:أكد مدير الأرصاد الجوية، رائد رافد ال خطاب، أن التحليلات العددية ومتابعة حركة الكتل الهوائية تشير إلى استقرار الأجواء وعدم حدوث أي ارتفاعات ملموسة على درجات الحرارة في الايام المقبلة.
وقال آل خطاب، إنه لا يُتوقع –بمشيئة الله– تأثر المملكة بموجات حارة حتى نهاية شهر آب الحالي.
وأضاف أن دائرة الأرصاد الجوية ستواصل مراقبة المستجدات الجوية أولاً بأول، وستقوم بتزويد المواطنين بأي تحديثات حال صدورها


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:00

كلية التعليم التقني في عمان الأهلية : تجسيد لرؤية التحديث الاقتصادي وبوابة لمستقبل مهني مضمون

10:57

وفاة شاعر سعودي سقط من جبل في عٌمان

10:46

بعد 8 أشهر على دفنها .. عائلة تفجع بابنتها أسيرة في سجون الاحتلال

10:25

وفيات الثلاثاء 19-8-2025

10:21

من المجرات إلى الذرات.. علماء يصفون هيكل الكون كله بالرياضيات فقط

10:07

رئيس الوزراء اللبناني يصل إلى الأردن برفقة وزيري الدفاع والخارجية

10:04

عبور 85 شاحنة مساعدات إلى غزة ضمن القافلة الأردنية رقم 191

09:58

العالم ينتظر رد إسرائيل على مقترح وقف إطلاق النار الأخير

09:48

أكثر من ألف لاجئ يغادرون الأردن إلى دول ثالثة

09:40

البنك الدولي يوافق على إعادة هيكلة مشروع التشغيل في الأردن

09:34

لا تمديد.. فترة تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس تنتهي اليوم

09:30

وزير الصحة يقوم بزيارة مفاجئة لمستشفى الأمير الحسين في البقعة

وفيات
وفيات الثلاثاء 19-8-2025وفيات الاثنين 18-8-2025وفيات الأحد 17-8-2025وفيات الجمعة 15-8-2025الحاج عفيف عوده الله الرواشده ابو خلف في ذمة الله