بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

توضيح من وزارة التربية بشأن توزيع الكتب المدرسية

4 ساعات ago
توضيح من وزارة التربية بشأن توزيع الكتب المدرسية

وطنا اليوم:أكّدت الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، سحر الشخاترة، أن الوزارة في أعلى درجات الجاهزية لبدء العام الدراسي الجديد.
وأوضحت الشخاترة، في تصريح الاثنين، أنه سيتم تشغيل 30 مدرسة جديدة بعد استلامها بشكل كامل، مما يتيح تحسين البيئة التعليمية والاستغناء عن 14 مدرسة مستأجرة هذا العام.
وأضافت أن الكتب المدرسية متوفرة بالكامل، وسيتم توزيعها على الطلبة منذ اليوم الأول لدوامهم، بما يضمن انطلاقة سلسة ومنظمة للعام الدراسي.
وبينت الشخاترة أنه جرى توريد الكتب المدرسية وتوزيع الشعب الصفية والكوادر التعليمية على المدارس كافة.
وأضافت أنّ الوزارة عملت وما تزال على صيانة وتصنيع المقاعد المدرسية، مشيدة بجهود المدارس والمشاغل المهنية التي بذلت جهودًا كبيرة في عملية الصيانة والتصنيع لسد حاجات المدارس.
وشددت على ضرورة تحمل الجميع لمسؤولياتهم وتفعيل مبدأ المساءلة ورفع مستوى العمل الإداري في تطوير الأداء وفق معايير العدالة وتفويض الصلاحيات الممنوحة لمديري التربية والتعليم.
ودعت الإدارات في مركز الوزارة لرفع مستوى التواصل مع الميدان التربوي والمتابعة المستمرة للاستعدادات؛ سعيًا لتذليل التحديات وتعظيم الإيجابيات وصولا إلى جاهزية لمدارسنا تليق بأبنائنا الطلبة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:53

الملكة رانيا العبدالله تزور السلط وتتجول في ساحة العين

20:44

السياحة: إطلاق برنامج التدريب والتوظيف في قطاع السياحة والإعلان عن بدء التسجيل بالبرنامج

20:37

ترامب في استقباله .. زيلينسكي بالبيت الأبيض بدون بزته العسكرية

20:22

فرسان التغيير تكلف السيد أيمن قفّاف بمنصب المنسق العام لقمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي

20:21

وزير الداخلية : برنامج خدمة العلم بدأ التحضير له منذ تشكيل الحكومة

20:15

الخزوز: الأردن يمر بضيق اقتصادي يمكن تجاوزه .. والحل في الإدارة الحكيمة واستغلال القطاعات الواعدة

20:09

وزير الخارجية: قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة العدوان الإسرائيلي

20:07

تفاصيل برنامج خدمة العلم الجديد.. لا استثناءات لمن سيتم اختياره وعقوبات على من يتخلف عن أداء الخدمة

20:05

مكرم فاخوري يقدم استقالته الأردن الدولية للتأمين

20:05

جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان تعترض على المادة (21/د) من قانون الكهرباء الجديد

20:03

قرار بشأن كل من يرفع علم غير علم الجمهورية العربية السورية

19:57

إلى صُنّاع الإساءة… شباب الأردن أشرف من أن تنالهم ألسنتكم

وفيات
وفيات الاثنين 18-8-2025وفيات الأحد 17-8-2025وفيات الجمعة 15-8-2025الحاج عفيف عوده الله الرواشده ابو خلف في ذمة اللهوفيات الخميس 14-8-2025