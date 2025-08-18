حماس توافق على مقترح وقف إطلاق النار وبن غفير يحذر نتنياهو من الاستسلام

وطنا اليوم:قال مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الاثنين إن الحركة أبلغت الوسطاء بموافقتها على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار في غزة.

مصدر رسمي مصري، في لرويترز، إن أحدث مقترح لوقف إطلاق النار في غزة يشمل تعليقا مؤقتا للعمليات العسكرية لمدة 60 يوما.

وبين أن التعليق المؤقت للعمليات العسكرية يشمل تبادل سجناء فلسطينيين مقابل إطلاق سراح نصف الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

ولفت إلى أن المقترح يتضمن مسارا للتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب، مؤكدا أن حماس وافقت على المقترح المقدم من الوسيطين مصر وقطر

وحذر وزير الأمن الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الاستسلام أمام حركة حماس، إذ أن إيقاف الحرب سيكون بمثابة “بكاء لأجيال وإضاعة فرصة هائلة”.